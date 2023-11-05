Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
Россиянам назвали 10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали УССР кулуарно и с грубыми ошибками
Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1145 звонков за семь минут
Врачи рассказали, вызывает ли газировка рак
Минобороны РФ: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Генерал ВСУ Баранов анонсировал "сокрушительный удар по русским" этой зимой
Юрист Павлов рассказал, что делать, если долго не едет скорая помощь

Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее

6:15
Наука

Известно, что вода играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Однако малоизвестным фактом является то, что всего около 1 процента всей воды на нашей планете является пресной водой, которая доступна для людей, растений и сухопутных животных.

Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее
Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Остальная часть воды находится в океанах или застывшая в полярных ледяных пластах и скалах. В современном мире, где климат меняется, глобальное распределение этого 1 процента приобретает новое значение.

По результатам нового исследования, проведенного в течение последних двух десятилетий (2001-2020 годы), было обнаружено, что Южное полушарие столкнулось с более серьезным обезвоживанием, чем Северное полушарие. Это может быть вызвано в значительной степени климатическим явлением, известным как Эль-Ниньо, которое проявляется периодически и приводит к повышению температуры океанской воды в восточной части Тихого океана.

Для выявления этих изменений в доступности воды исследователи использовали данные, полученные с помощью спутников и измерений стока рек и ручьев. Это позволило им создать модели и оценить изменения в доступности воды. Доступность воды оценивается как разница между количеством осадков, выпавших на сушу, и водой, испарившейся в атмосферу или потребленной растениями через процесс фотосинтеза.

Не смотря на то, что Южное полушарие составляет всего четверть всей суши на Земле (не включая Антарктиду), оно оказывает заметное воздействие на глобальное распределение воды в сравнении с Северным полушарием.

Анализ показал значительное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки и в центральной и северо-западной части Австралии. Однако некоторые регионы, такие как южная часть Южной Америки, ожидают более высокую доступность воды.

С другой стороны, в Северном полушарии доступность воды более-менее сбалансирована, что в значительной мере связано с человеческим воздействием, таким как ирригация, строительство плотин и производство продуктов питания. Эти факторы более актуальны в Северном полушарии, где проживает около 90 процентов всемирного населения, сообщает planet-today.ru.

Почему же все эти технические модели, связанные с водными ресурсами и их убылью, так важны? Какие могут быть последствия, если Южное полушарие будет испытывать более сильное обезвоживание по сравнению с Северным полушарием?

Частичный ответ заключается в регионах, которые, вероятно, столкнутся с усилением засухи. Южная Америка включает в себя тропические леса Амазонки, которые играют важную роль в регулировании климата и представляют собой значимую среду обитания для множества видов, а также дом для местных сообществ.

Усиление засухи может привести к уменьшению плотности лесного покрытия и увеличению риска лесных пожаров. Это негативно повлияет на людей и животных, проживающих в этом регионе, и может вызвать выброс миллиардов тонн углерода, который в настоящее время хранится в растительности и почвах.

Южная Америка также является крупным поставщиком сельскохозяйственных продуктов на мировой рынок, включая сою, сахар, мясо, кофе и фрукты. Изменения в доступности воды могут усилить давление на глобальные продовольственные системы.

Засуха на большей части территории Африки также представляет серьезную проблему. На этом огромном континенте существует множество климатических зон и социально-экономических различий, и ресурсы для смягчения последствий засухи и адаптации часто ограничены.

Уменьшение доступности воды оказывает дополнительное давление на продовольственные системы и среду обитания, что может привести к ухудшению ситуации на всем континенте. Урожайность маниоки, основной продукт питания, снижается из-за засухи, а экспорт таких товаров, как кофе и какао, может уменьшиться, что приведет к ухудшению благосостояния, увеличению бедности и голоду.

Северо-западная часть Австралии — это одно из важнейших природных уголков страны. Однако нельзя считать этот регион "бесполезным" или неважным с точки зрения обезвоживания. Воздействие засухи приведет к изменению структуры растительности и дополнительному увеличению температур, что к 2100 году может привести к периодам с температурой более 35°C в большей части года, при условии сохранения высоких уровней выбросов. Это может серьезно повлиять на здоровье людей и окружающую среду.

Также следует учитывать, что засуха в центральной части Австралии оказывает косвенное воздействие на погоду и климат прибрежных районов, где расположены большинство крупных городов и населения Австралии. Засуха также приводит к изменению среды обитания, возникновению лесных пожаров, истощению водных ресурсов и негативно влияет на здоровье населения, особенно в городских районах.

Как и в случае многих аспектов изменения климата, конкретные характеристики и масштабы этих изменений и их воздействий сложно прогнозировать или моделировать на местном или региональном уровне. Однако это новое исследование указывает на явные изменения в паттернах и сложных климатических процессах в Южном полушарии, которые могут ухудшить доступность воды в периоды Эль-Ниньо.

Увеличение засухи создает дополнительные вызовы для сред обитания и видов, проживающих в ключевых регионах. Это также повлияет на население с различным уровнем адаптации и, в конечном итоге, на глобальные продовольственные системы. Несмотря на то, что Южное полушарие в основном покрыто водой, события в этом регионе имеют значение для всей планеты.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Какую роль играет вода в жизни людей? Можно ли прожить без воды? Зачем нужна вода?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
Последние материалы
Врач-кардиолог Кореневич назвала тревожное ощущение в груди опасным симптомом утром перед инфарктом
Китай потребовал от США не очернять репутацию Пекина заявлениями о панголинах
Российские военные не дали ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой немецкий Leopard
Минобороны Израиля: не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа
Washington Post: ЦАХАЛ отрезал Газу с юга и продвинулся вглубь анклава
Под боком у России зреет новый конфликт — талибы* роют огромный канал
Axios: в избирательном штабе Байдена зреет конфликт на фоне помощи Израилю
ЦАХАЛ: Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере Газы
Арестович* признал, что намеренно врал украинцам о скорой победе ВСУ — "Я создал иллюзию"
Разведчики ВДВ ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся удержать "опорник" у Работино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников