Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее

6:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Известно, что вода играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Однако малоизвестным фактом является то, что всего около 1 процента всей воды на нашей планете является пресной водой, которая доступна для людей, растений и сухопутных животных.

Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Остальная часть воды находится в океанах или застывшая в полярных ледяных пластах и скалах. В современном мире, где климат меняется, глобальное распределение этого 1 процента приобретает новое значение.

По результатам нового исследования, проведенного в течение последних двух десятилетий (2001-2020 годы), было обнаружено, что Южное полушарие столкнулось с более серьезным обезвоживанием, чем Северное полушарие. Это может быть вызвано в значительной степени климатическим явлением, известным как Эль-Ниньо, которое проявляется периодически и приводит к повышению температуры океанской воды в восточной части Тихого океана.

Для выявления этих изменений в доступности воды исследователи использовали данные, полученные с помощью спутников и измерений стока рек и ручьев. Это позволило им создать модели и оценить изменения в доступности воды. Доступность воды оценивается как разница между количеством осадков, выпавших на сушу, и водой, испарившейся в атмосферу или потребленной растениями через процесс фотосинтеза.

Не смотря на то, что Южное полушарие составляет всего четверть всей суши на Земле (не включая Антарктиду), оно оказывает заметное воздействие на глобальное распределение воды в сравнении с Северным полушарием.

Анализ показал значительное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки и в центральной и северо-западной части Австралии. Однако некоторые регионы, такие как южная часть Южной Америки, ожидают более высокую доступность воды.

С другой стороны, в Северном полушарии доступность воды более-менее сбалансирована, что в значительной мере связано с человеческим воздействием, таким как ирригация, строительство плотин и производство продуктов питания. Эти факторы более актуальны в Северном полушарии, где проживает около 90 процентов всемирного населения, сообщает planet-today.ru.

Почему же все эти технические модели, связанные с водными ресурсами и их убылью, так важны? Какие могут быть последствия, если Южное полушарие будет испытывать более сильное обезвоживание по сравнению с Северным полушарием?

Частичный ответ заключается в регионах, которые, вероятно, столкнутся с усилением засухи. Южная Америка включает в себя тропические леса Амазонки, которые играют важную роль в регулировании климата и представляют собой значимую среду обитания для множества видов, а также дом для местных сообществ.

Усиление засухи может привести к уменьшению плотности лесного покрытия и увеличению риска лесных пожаров. Это негативно повлияет на людей и животных, проживающих в этом регионе, и может вызвать выброс миллиардов тонн углерода, который в настоящее время хранится в растительности и почвах.

Южная Америка также является крупным поставщиком сельскохозяйственных продуктов на мировой рынок, включая сою, сахар, мясо, кофе и фрукты. Изменения в доступности воды могут усилить давление на глобальные продовольственные системы.

Засуха на большей части территории Африки также представляет серьезную проблему. На этом огромном континенте существует множество климатических зон и социально-экономических различий, и ресурсы для смягчения последствий засухи и адаптации часто ограничены.

Уменьшение доступности воды оказывает дополнительное давление на продовольственные системы и среду обитания, что может привести к ухудшению ситуации на всем континенте. Урожайность маниоки, основной продукт питания, снижается из-за засухи, а экспорт таких товаров, как кофе и какао, может уменьшиться, что приведет к ухудшению благосостояния, увеличению бедности и голоду.

Северо-западная часть Австралии — это одно из важнейших природных уголков страны. Однако нельзя считать этот регион "бесполезным" или неважным с точки зрения обезвоживания. Воздействие засухи приведет к изменению структуры растительности и дополнительному увеличению температур, что к 2100 году может привести к периодам с температурой более 35°C в большей части года, при условии сохранения высоких уровней выбросов. Это может серьезно повлиять на здоровье людей и окружающую среду.

Также следует учитывать, что засуха в центральной части Австралии оказывает косвенное воздействие на погоду и климат прибрежных районов, где расположены большинство крупных городов и населения Австралии. Засуха также приводит к изменению среды обитания, возникновению лесных пожаров, истощению водных ресурсов и негативно влияет на здоровье населения, особенно в городских районах.

Как и в случае многих аспектов изменения климата, конкретные характеристики и масштабы этих изменений и их воздействий сложно прогнозировать или моделировать на местном или региональном уровне. Однако это новое исследование указывает на явные изменения в паттернах и сложных климатических процессах в Южном полушарии, которые могут ухудшить доступность воды в периоды Эль-Ниньо.

Увеличение засухи создает дополнительные вызовы для сред обитания и видов, проживающих в ключевых регионах. Это также повлияет на население с различным уровнем адаптации и, в конечном итоге, на глобальные продовольственные системы. Несмотря на то, что Южное полушарие в основном покрыто водой, события в этом регионе имеют значение для всей планеты.

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