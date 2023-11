Your browser does not support the audio element.

Известно, что вода играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Однако малоизвестным фактом является то, что всего около 1 процента всей воды на нашей планете является пресной водой, которая доступна для людей, растений и сухопутных животных.

Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.