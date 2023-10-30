В Нижневартовске заработает котельная с искусственным интеллектом

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нижневартовске до наступления нового года вводится в эксплуатацию современная тепловая станция. Объект уже подключен к газовым сетям, сообщает РосТепло.Ru со ссылкой на заявление первого заместителя директора "Управления теплоснабжения г. Нижневартовска" Александра Топалова.

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На стройплощадке работает целая группа специалистов, включая программистов и наладчиков. Программисты не только соединяют компьютер с котлами и трубопроводами, но также проверяют, чтобы все сигналы в этой сложной системе доходили до назначенных мест и возвращались обратно. Впоследствии, искусственный интеллект будет управлять всей станцией.

В первый год работы, до конца 2024 года, на станции будут находиться оператор и группа по ремонту. Их задачей будет не только запустить оборудование, но также настроить его на оптимальный режим. В дальнейшем управление всеми процессами будет возложено на искусственный интеллект.

Тепловая станция, работающая на промышленном газе, будет обеспечивать теплом и горячей водой большую часть города, включая старую часть, новые жилые кварталы и предстоящие общественные объекты. Её мощность рассчитана на обслуживание 6 микрорайонов.

В будущем планируется расширение станции, и уже есть подготовленное место для второй фазы развития. Первая фаза включает в себя три водогрейных котла общей мощностью 45 Гкал.

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В Нижневартовске готовят к запуску котельную с искусственным интеллектом