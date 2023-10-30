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Старые спутниковые снимки показывают почти 400 фортов Рима на Ближнем Востоке

3:13
Наука

Опубликованные снимки с спутников-шпионов, сделанные во времена холодной войны, выявили сотни ранее неизвестных римских фортов в регионах Ирака и Сирии. Эти открытия поднимают вопрос о том, что восточная граница древней Римской империи могла быть менее военизированной, чем считалось ранее.

Старые спутниковые снимки показывают почти 400 фортов Рима на Ближнем Востоке
Фото: openverse by Christopher Combe Photography is licensed under CC BY 2.0

Ранее исследователи были осведомлены о серии фортов, которые простирались на площади около 300 000 квадратных километров от реки Тигр в современном Ираке до равнин реки Евфрат в Сирии. Эти форты рассматривались как обозначение границы между севером и югом и как защитное сооружение, отделяющее Рим от конкурирующей Персидской империи.

Однако новые раскопки и анализ местоположения этих фортов, как новых, так и ранее известных, указывают на то, что они могли быть предназначены для облегчения торговли и мирных путешествий. Это исследование, опубликованное в журнале "Antiquity", опровергает гипотезу, выдвинутую французским археологом и священником-иезуитом Антуаном Пуадебардом в 1934 году, о том, что восточные форты были построены для отражения захватчиков.

"С 1930-х годов историки и археологи обсуждали стратегическую или политическую цель этой системы укреплений. Однако немногие ученые подвергли сомнению основное наблюдение Пойдебарда о том, что существовала линия фортов, определяющая восточную границу Рима" — говорит Джесси Казана, профессор антропологии в Дартмутском колледже и ведущий автор исследования.

Форты второго и третьего веков нашей эры были созданы для обороны от нападений парфян и персов Сасанидов. Однако после анализа снимков высокого разрешения, полученных от шпионских спутников в 1960-х и 1970-х годах, исследователи обнаружили 396 ранее неизвестных фортов или подобных им сооружений, которые простирались с востока на запад.

Эти находки указывают на то, что восточная граница Римской империи была более сложной и многогранной, чем предполагалось ранее. Форты не только защищали границу, но и служили для обеспечения безопасности торговых караванов и путешествий между Римом и соседней Парфянской (позднее Сасанидской Персидской) империей. В свете этого возникает вопрос: представляли ли собой эти форты стену или дорогу?

Исследователи отмечают, что их исследование подчеркивает важность использования разведывательных изображений в археологических исследованиях, особенно учитывая, что многие из этих фортов, изображенных на снимках, теперь разрушены из-за сельскохозяйственной деятельности и городской застройки. Они надеются, что дополнительные раскопки и изучение новых снимков, включая те, которые были сделаны самолетами-разведчиками U2, приведут к новым открытиям на Ближнем Востоке и за его пределами.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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