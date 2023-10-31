Фаги и млекопитающие: новые перспективы симбиотических взаимодействий

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Определенный тип бактериофага, обнаруженный в человеческой кишке, на самом деле способствует росту и процветанию клеток млекопитающих в рамках симбиотических отношений. Это открытие было сделано в результате лабораторных экспериментов и опубликовано в журнале PLOS Biology 26 октября.

Фото: openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0

Это явление вызывает интерес, поскольку обычно бактериофаги, сокращенно фаги, вызывают воспалительные реакции при взаимодействии с клетками млекопитающих. Эти исследования проводились на клетках в лаборатории, и хотя они еще не имеют прямого клинического применения, авторы надеются, что результаты могут способствовать дальнейшим исследованиям, включая исследования фаговой терапии для лечения инфекций, вызванных антибиотикоустойчивыми супербактериями.

"Это открытие расширяет наше понимание симбиоза и взаимодействий между фагами и клетками млекопитающих, подчеркивая, что существует еще много неизведанных аспектов в этой области" — согласно старшему автору исследования Джереми Барру.

Фаги являются наиболее распространенными биологическими объектами на Земле, но взаимодействие между ними и клетками млекопитающих до сих пор мало изучено. В рамках этого исследования ученые использовали фаг Т4, который обычно инфицирует бактерии Escherichia coli, и применили его к разным типам клеток млекопитающих в лаборатории. Результаты показали, что фаг Т4 не вызывал воспалительных процессов в клетках, а, наоборот, способствовал их росту и выживанию.

Несмотря на то, что более широкие последствия этого исследования для здоровья человека пока не известны, оно подчеркивает важность дальнейших исследований в области взаимодействия фагов с клетками млекопитающих. Это также может оказать влияние на изучение микробиома кишечника и его связи с различными заболеваниями, такими как воспалительное заболевание кишечника и болезнь Крона.

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