Ученые Пермского Политехнического университета разработали устройство для утилизации крупных и толстостенных конструкций, таких как танки и подводные лодки. Они предлагают применять это устройство для разрезания танков, включая "Абрамсы" и "Леопарды", произведенные в США и Германии. Специалисты ПНИПУ утверждают, что важно подобрать подходящее лезвие для данной задачи.
"Например, для разрезания танков типа »Леопард« (ширина — 3,7 метра) и »Абрамс« (ширина — 3,66 метра) длина ножа должна быть примерно 4 метра," — передаёт слова сотрудников Политеха издание "URA.RU".
Устройство, созданное пермскими учеными, представляет собой нож каплевидной формы, сделанный из термостойкого материала, к которому подается электрический ток.
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