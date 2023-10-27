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Пермские учёные изобрели устройство для утилизации "Леопардов" и "Абрамсов"

0:57
Наука

Ученые Пермского Политехнического университета разработали устройство для утилизации крупных и толстостенных конструкций, таких как танки и подводные лодки. Они предлагают применять это устройство для разрезания танков, включая "Абрамсы" и "Леопарды", произведенные в США и Германии. Специалисты ПНИПУ утверждают, что важно подобрать подходящее лезвие для данной задачи.

Пермские учёные изобрели устройство для утилизации "Леопардов" и "Абрамсов"
Фото: Openverse by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0

"Например, для разрезания танков типа »Леопард« (ширина — 3,7 метра) и »Абрамс« (ширина — 3,66 метра) длина ножа должна быть примерно 4 метра," — передаёт слова сотрудников Политеха издание "URA.RU".

Устройство, созданное пермскими учеными, представляет собой нож каплевидной формы, сделанный из термостойкого материала, к которому подается электрический ток.

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Галилео | Утилизация оружия
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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