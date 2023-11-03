Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колян из "Реальных пацанов" поехал к раненым бойцам СВО
Посол Антонов об оценке Россией ядерного потенциала США: будем искать варианты компенсации
Исследования показали, что снижение калорий на 12% замедляет старение
Диетолог Дук заявил, что ячмень и овес отлично борются с лишним весом
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки
В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына
Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе

Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"

2:48
Наука » Экология » Космос

Ученые из крупнейшей в мире обсерватории гравитационных волн достигли выхода за пределы важного квантового ограничения с использованием нового метода, известного как "частотно-зависимое сжатие". Этот метод позволяет увеличить количество крайне мелких флуктуаций в пространстве-времени, которые могут быть обнаружены Лазерной интерферометрической гравитационной волновой обсерваторией (LIGO). Таким образом, увеличивается количество событий столкновения нейтронных звезд и чёрных дыр, которые детектор способен зарегистрировать.

Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"
Фото: openverse by cabrera.photo is licensed under CC BY-SA 2.0

"Этот прорыв позволит более глубоко изучать астрономические явления. Гравитационные волны возникают при движении объектов с массой в пространстве. Более массивные объекты, такие как нейтронные звезды и черные дыры, создают более заметные гравитационные волны. Первое обнаружение гравитационных волн было сделано в 2015 году, и с тех пор наблюдения усовершенствовались" — отмечает Ли Маккаллер, доцент физики Калифорнийского технологического института и один из соавторов исследования

Детектор LIGO регистрирует эти космические колебания через их воздействие на пространство-время. Эксперимент состоит из двух пересекающихся L-образных детекторов, каждый из которых имеет два плеча длиной 4 километра и два одинаковых лазерных луча внутри. Когда гравитационная волна проходит через Землю, она вызывает сжатие одного из плеч и расширение другого, что приводит к небольшому изменению длины пути лазерных лучей, попадающих в детектор.

Однако эти искажения чрезвычайно малы, часто составляя лишь несколько тысячных частей протона или нейтрона, поэтому LIGO должны быть чрезвычайно чувствительными. Они сталкиваются с высокочастотным и низкочастотным шумом, который возникает от квантовых эффектов и колебаний зеркал соответственно. Этот шум ограничивает детектор в обнаружении разных типов гравитационных волн.

Для преодоления квантовых ограничений физики обратились к принципу неопределенности Гейзенберга, который указывает на компромисс между измерением амплитуды и частоты света внутри LIGO. Используя кристаллы, которые расщепляют фотоны на два запутанных фотона, они настроили свет так, чтобы усилить одно из свойств, уменьшая неопределенность другого.

Этот метод, известный как "частотно-зависимое сжатие", позволяет уменьшить шум и повысить чувствительность LIGO, без необходимости увеличивать мощность лазера или размеры зеркал. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Physical Review X.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки
В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына
Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"
Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе
Российский школьник создал устройство для борьбы с нервными тиками
Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной
Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников