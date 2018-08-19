Индия не отказалась от разработки с РФ истребителя пятого поколения

Индия продолжит разрабатывать вместе с РФ истребитель пятого поколения. Такое заявление прозвучало от президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря в эфире программы "Действующие лица" на "Россия — 1".
Спикер отметил, что было много разговоров о выходе Индии из соглашения. Однако это не так. Слюсарь выразил надежду на то, что этап обсуждения в обозримом будущем перейдет в этап проектирования.
В этом контексте требуется отметить, что издание The Economic Times анонсировало выход индийской стороны из двустороннего проекта по работе над истребителем пятого поколения. Причиной назывался тот факт, что Организации оборонных исследований и разработок (Индия) может сама справиться с этой задачей.
Напомним, соответствующее соглашение было подписано 11 лет назад. Истребитель пятого поколения создадут, взяв за основу российский Су-57 и учитывая технические требования индийской стороны. Планируется, что первым приобретет машину ВВС Индии, после его будут продавать третьим странам.
Источник фото: mil.ru
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