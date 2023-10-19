Эксперт Круглов: Простого образования и мотивации достаточно для взлома промышленных предприятий

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Старший исследователь-разработчик "Лаборатории Касперского" Кирилл Круглов предостерегает, что благодаря программам-конструкторам вредоносного ПО, доступным для продажи хакерам, теперь даже человек без высокого образования, включая третьеклассников, имеет возможность взломать промышленные предприятия.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он утверждает, что при наличии мотивации и желания можно достичь успеха в этой сфере. Образование не является преградой, и даже первые три класса начальной школы могут быть достаточными, чтобы освоить эту навык.

Это подчеркивает важность усиленной киберзащиты промышленных предприятий, о чем давно предупреждают специалисты из "Лаборатории Касперского".

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