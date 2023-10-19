Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хобби фотографировать пригодилось Кейт Миддлтон в королевской семье
Европарламент присудил премию Сахарова погибшей в Иране девушке Махсе Амини
Завод "Москвич" планирует представить два новых кроссовера на рынке к 2024 году
Автоэксперт Тимашов заявил, что россияне перешли на китайские шины
Подозреваемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина был блогером: найдены его видео в соцсетях
Глава МИД Украины Кулеба по "оптимистическому сценарию" надеется получить от США истребители F-16 в начале 2024 года
Диетолог Дианова рассказала о безвредной суточной норме кофеина
Задержанный пасынок музыканта Стаса Намина признался, что убил брата и бабушку
В Красноярске инсталляцию украсили флагом РФ с логотипом из США: "Нормально триколор дёрнули"

Эксперт Круглов: Простого образования и мотивации достаточно для взлома промышленных предприятий

0:44
Наука

Старший исследователь-разработчик "Лаборатории Касперского" Кирилл Круглов предостерегает, что благодаря программам-конструкторам вредоносного ПО, доступным для продажи хакерам, теперь даже человек без высокого образования, включая третьеклассников, имеет возможность взломать промышленные предприятия.

Эксперт Круглов: Простого образования и мотивации достаточно для взлома промышленных предприятий
Фото: Нейросеть Шедеврум

Он утверждает, что при наличии мотивации и желания можно достичь успеха в этой сфере. Образование не является преградой, и даже первые три класса начальной школы могут быть достаточными, чтобы освоить эту навык.

Это подчеркивает важность усиленной киберзащиты промышленных предприятий, о чем давно предупреждают специалисты из "Лаборатории Касперского".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Как не допустить взлом своего предприятия? Советы экспертов Касперского, АВТОВАЗ, РусГидро
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Актёр Александр Ревва вернулся в Россию и появился на концерте памяти Юрия Шатунова
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его Олег Володин В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Самые опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Последние материалы
Задержанный пасынок музыканта Стаса Намина признался, что убил брата и бабушку
В Красноярске инсталляцию украсили флагом РФ с логотипом из США: "Нормально триколор дёрнули"
Певица Ханна призналась, почему хотела расстаться с Пашу
Сенатор Рогозин доложил о взятии в плен бойцов ВСУ в Запорожской области
Музыкант Намин не одобрял образ жизни задержанного пасынка Романа Микояна
Путин: руководители МОК сделали участие в ОИ политической привилегией, не имеющей отношения к спорту
Скорая помощь около 40 минут ехала к утонувшей в бассейне в Видном девочке
От представителя США в Совете ООН демонстративно отвернулись другие делегаты
В России вырос спрос на автокредиты
Жена задержанного за убийство приёмного сына Намина рассказала о последнем телефонном разговоре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников