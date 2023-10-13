АО "Сетевая компания" выделяет почти миллиард рублей на создание специальной программы

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Акционерное общество "Сетевая компания" планирует внедрить автоматизированный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью и выделило для этой цели сумму в размере 959 миллионов рублей. Эту информацию можно найти на портале госзакупок.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Сетевая компания" намерена заказать разработку прототипа программного обеспечения на базе конфигурации 1С: Управление холдингом. Этот комплекс должен обеспечивать учет запасов, денежных средств, управление расходами, контроль над счетами, а также генерацию документов для оперативного планирования бюджета.

Требования к программе включают ограничение оперативной памяти на уровне 64 гигабайт. Проведение презентации должно осуществляться в дистанционном формате, но просмотр будет осуществляться с использованием оборудования заказчика.

По данным inkazan.ru, В конкурсе участвовали два заявителя, но информация о победителе не разглашается. Победившей фирме предстоит представить демонстрационную версию программы к 31 маю 2025 года.

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