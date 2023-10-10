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TimesNewsUK: учёные нашли новый тип сердечно-сосудистого заболевания

Наука

Исследователи из Университета Джона Хопкинса выявили новое состояние сердечно-сосудистой системы. Оно представляет собой сочетание болезней почек, нарушения обмена веществ и сбоев в работе сердца и сосудов. Об этом пишет TimesNewsUK.

TimesNewsUK: учёные нашли новый тип сердечно-сосудистого заболевания
Фото: openverse.org

Это состояние было названо сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome) или ССПМС. Технически он представляет собой комплекс из трех категорий нарушений.

Исследователи подчеркнули, что в США риск развития этого синдрома существует у каждого третьего человека. ССПМС классифицируется на четыре ступени. На нулевой  находятся некурящие люди с здоровыми пищевыми привычками и нормальным весом, у которых минимальная вероятность развития недуга. Риск возрастает на первой ступени у людей с преддиабетом и избыточными жировыми отложениями. Люди, страдающие диабетом, гипертонией и заболеваниями почек, попадают на вторую. Третья ступень характеризуется одновременным присутствием заболеваний сердца и почек, а четвёртая включает в себя симптоматические сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес, диабет второго типа или болезни почек.

Основной особенностью ССПМС является взаимодействие между заболеваниями, входящими в его состав, которые могут взаимно усиливать развитие друг друга. Например, гипертония часто сочетается с диабетом второго типа. В то же время диабет может вызвать сбои в работе почек, провоцируя появление, например, диабетической нефропатии. Все эти факторы, взаимодействуя друг с другом, увеличивают риск развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь, в том числе инфаркт миокарда.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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