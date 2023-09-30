Врачи объяснили, как понять, сколько осталось жить человеку: об этом говорят болезни сердца

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики располагают специальными таблицами для расчёта вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет. Риск, превышающий десять процентов, считается весьма высоким. Как отмечает кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич, люди с проблемами сердца часто интересуются, сколько времени им осталось жить. Важно понимать, что такие недуги не являются неизбежным приговором. Они служат первыми сигналами организма, которые нельзя игнорировать, считают эксперты.

Фото: openverse.org

Отмечается, что можно оказаться в группе низкого риска по опасным заболеваниям и в возрасте после 60 лет и, соответственно, продлить свою жизнь. Значительно снизить риски можно, контролируя давление и уровень холестерина, а также отказавшись от вредных привычек.

Помимо этого важно уделять внимание отдыху. Многие целеустремлённые люди совершают общую ошибку: они слишком сосредотачиваются на работе, карьере и зарабатывании денег, практически не уделяя времени отдыху. Как указывает кардиолог, на вопрос о последнем отпуске чаще всего следует ответ "не помню", "мне некогда" или "я не могу позволить себе отпуск, так как на мне держится вся семья". Сердечное заболевание всегда является результатом неправильного обращения к себе, подчёркивает врач.

Согласно последним исследованиям, существует категория людей со "сниженным риском смерти от любой причины". Учёные из Медицинского университета Лодзи и Медицинской школы Университета Джона Хопкинса выяснили, что чем больше шагов в день совершает человек, тем больше пользы это приносит его здоровью. Исследование показало, что люди, делающие в среднем всего 4000 шагов в день, имеют более низкий риск смерти от различных причин по сравнению с теми, кто проводит больше времени в сидячем или лежачем положении.

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