Новый закон физики подтвердил гипотезу, что человечество живет в симуляции

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский физик Мелвин Вопсон провел исследование, направленное на анализ соотношения своего недавно открытого физического закона с гипотезой о том, что Вселенная и все в ней — это объекты в некой искусственной реальности, схожей с компьютерной симуляцией. Статья на эту тему была опубликована в научном журнале AIP Advances, сообщает Газета.Ru.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В 2022 году доктор Вопсон представил правило, которое позволяет предсказывать генетические мутации в организмах и оценивать их возможные последствия. Основанное на втором законе термодинамики, это правило утверждает, что энтропия, измеряющая хаос в изолированной системе, может только увеличиваться или оставаться неизменной со временем.

Однако в информационных системах энтропия ведет себя по-другому — уменьшается или остается постоянной. Это приводит к формулировке доктора Вопсона второго закона инфодинамики.

"Этот метод, при котором избыточная информация удаляется, напоминает процесс компьютерного удаления или сжатия неиспользуемого кода для экономии места и оптимизации энергопотребления. Таким образом, это подтверждает идею о том, что мы живем в симуляции", — говорится в исследовании Мелвина Вопсона.

Предыдущие исследования физика также показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и обладает физической массой. По мнению ученого, информация может быть той самой неуловимой темной материей, из которой состоит почти треть Вселенной. Вопсон называет это соотношение принципом эквивалентности массы, энергии и информации.

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Вот почему мы живем в симуляции.