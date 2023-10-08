Эксперты назвали страны, территории которых в будущем могут оказаться под водой

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменение климата — одна из основных проблем, с которой сталкивается наша планета. Повышение уровня мирового океана — одно из последствий глобального потепления, что может привести к затоплению прибрежных территорий, сообщает "Рамблер".

Фото: openverse.org

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованному в 2019 году, уровень мирового океана может подняться на 0,26-0,77 метра к концу XXI века. Это может привести к затоплению прибрежных территорий и островных государств.

Один из наиболее уязвимых регионов — Тихоокеанский. Островные государства, такие как Мальдивы, Маршалловы острова и Тувалу, уже сегодня сталкиваются с проблемой подъема уровня моря. Исследование ученых из Университета Глазго показывает, что Мальдивские острова могут быть полностью затоплены к 2100 году, если не будут предприняты меры по снижению выбросов парниковых газов.

В Азии также есть страны, подверженные риску затопления. Бангладеш, расположенный в дельте реки Ганг, является одним из самых густонаселенных государств мира. Исследование Университета Цюриха показало, что даже небольшое повышение уровня моря может привести к массовому переселению населения и экономическим потерям.

В Европе Нидерланды являются одной из самых уязвимых стран. Большая часть их территории находится ниже уровня моря, и долгое время они боролись с проблемой затопления, используя системы защиты от наводнений. Однако, согласно исследованию Нидерландского института по морским исследованиям, к 2100 году уровень моря может подняться настолько, что эти системы защиты окажутся недостаточными.

Северная Америка также подвержена риску затопления. Южная Флорида, включая Майами, уже сегодня сталкивается с проблемой подъема уровня моря. Исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало, что к 2100 году уровень моря в этом регионе может подняться на 0,9 метра.

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