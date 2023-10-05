Скорость расширения Вселенной: ученые приблизились к решению "проблемы Хаббла"

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Расширение Вселенной можно исследовать с помощью двух основных методов: наблюдения расширяющейся оболочки сверхновых и анализа космического микроволнового фона. Это явление изучается астрономами, исследователями из NASA и Научной группы WMAP (Всемирное изучение космической анисотропии).

Фото: openverse

По мнению ученых, столкновение и слияние двух нейтронных звезд, известных как нейтронные звезды, может предоставить новую перспективу для разгадывания загадки скорости расширения Вселенной.

В начале 1900-х годов ученые обнаружили, что Вселенная расширяется. Это открытие сделал астроном Эдвин Хаббл, который заметил, что чем дальше галактики находятся друг от друга, тем быстрее увеличивается расстояние между ними. Скорость этого расширения известна как постоянная Хаббла и долгое время оставалась загадкой для астрономов. Однако существует два основных метода для измерения этой скорости: наблюдение сверхновых как "стандартных свечей" и анализ космического микроволнового фона (CMB), оставшегося после Большого взрыва. Оба метода давали разные результаты.

Эта проблема, называемая "проблемой Хаббла", стала более сложной, поскольку независимые измерения постоянной Хаббла стали более точными, и различия между ними стали более заметными. Это побудило ученых искать третий метод измерения постоянной Хаббла, который не зависел бы от сверхновых или CMB.

Астрофизики предлагают, что столкновения нейтронных звезд могут стать таким третьим методом. Когда две сверхкомпактные нейтронные звезды, остатки сверхновых, сливаются, они создают взрыв, известный как килоновая звезда. Этот взрыв имеет удивительную симметрию и однородную температуру, что делает его идеальным источником света для измерения расстояний до галактик. Это новый способ измерения космических расстояний, который может быть более точным и надежным, чем методы, основанные на сверхновых.

Однако, чтобы подтвердить этот метод, требуется дополнительное исследование и больше примеров. Команда астрофизиков уже провела эксперименты с килоновыми и получила некоторые обнадеживающие результаты, но для более надежных данных потребуется больше наблюдений и анализа.

"Пока у нас есть только один пример, и нам нужно еще много примеров, прежде чем мы сможем получить надежный результат, но наш метод, по крайней мере, обходит некоторые известные источники неопределенности и является очень "чистой" системой для изучения. Он не требует ни калибровки, ни поправочного коэффициента" — сказал Альберт Снеппен, докторант астрофизики в Центре космического рассвета Института Нильса Бора в Дании.

Таким образом, столкновение нейтронных звезд может предоставить третий метод измерения постоянной Хаббла, который может помочь ученым разрешить "проблему Хаббла" и лучше понять расширение Вселенной.

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