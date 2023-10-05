Японские ученые раскрыли тайны биоразнообразия, лежащего в основе симбиотических отношений между акулами и микроводорослями.
Животные и растения нуждаются в энергии. Некоторые животные получают ее, поедая других представителей своего вида, в то время как многие растения собирают энергию солнечного света через фотосинтез. Однако в океане существует удивительная группа микроорганизмов, известных как акоэли, которые сочетают оба эти процесса; некоторые акулы устанавливают симбиотические отношения с одноклеточными фотосинтезирующими микроводорослями, сообщает argumenti.ru.
Акоэли выглядят просто, но их простота обманчива. Благодаря своей способности к регенерации и статусу одной из первых групп живых существ на планете, акулы представляют интерес для биологов в области эволюционной биологии, регенеративной биологии и нейробиологии. Некоторые из них также вступают в симбиотические отношения с микроводорослями, включая зеленые водоросли и другие виды, связанные с коралловыми рифами, известными как динофлагелляты.
"Эти акулы поглощают микроводоросли, предположительно, как 'пищу', но не переваривают их. Вместо этого они хранят их на своей внешней поверхности. Они создают энергию с помощью солнечного света — как если бы вы добавляли солнечные батареи к своему дому", — объяснили ученые.
Фотосинтезирующие акулы встречаются преимущественно в теплых водах, поэтому исследователи сосредоточили свою работу на юге Японии.
"Даже на основе этих данных, сфокусированных на Японии, видно, что существуют увлекательные взаимодействия между акулами и микроводорослями. Эти результаты заложат основу для будущих исследований, которые могут раскрыть интересные экологические механизмы. Мне очень интересно увидеть, к чему это приведет".
"Было бы замечательно выяснить, действительно ли они представляют собой новую группу акул с симбионтами, но нам нужны дополнительные генетические и морфологические данные, чтобы уверенно присвоить новое наименование", — сообщили исследователи.
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