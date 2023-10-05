Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Медведев: Россия не отказывается от переговоров по Украине
Перевозящие российскую нефть танкеры обратно не идут пустыми
Путин ответил на призыв Запада жить по правилам: Кто вы такие вообще?
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации в Чёрном море безэкипажного катера ВСУ
В Приморье появится лаборатория по изучению изменений климата
Диетолог Ионова заявила, что все диеты опасны для здоровья
Владимир Путин: украинский кризис — это не территориальный конфликт
Депутат Рады Гончаренко настаивает на встрече с Зеленским из-за критической ситуации в ВСУ
Владимир Путин: готовность РФ к конструктивному взаимодействию некоторые страны поняли превратно

В океане существуют отношения между акулами и микроводорослями

2:20
Наука

Японские ученые раскрыли тайны биоразнообразия, лежащего в основе симбиотических отношений между акулами и микроводорослями.

В океане существуют отношения между акулами и микроводорослями
Фото: Openverse

Животные и растения нуждаются в энергии. Некоторые животные получают ее, поедая других представителей своего вида, в то время как многие растения собирают энергию солнечного света через фотосинтез. Однако в океане существует удивительная группа микроорганизмов, известных как акоэли, которые сочетают оба эти процесса; некоторые акулы устанавливают симбиотические отношения с одноклеточными фотосинтезирующими микроводорослями, сообщает argumenti.ru.

Акоэли выглядят просто, но их простота обманчива. Благодаря своей способности к регенерации и статусу одной из первых групп живых существ на планете, акулы представляют интерес для биологов в области эволюционной биологии, регенеративной биологии и нейробиологии. Некоторые из них также вступают в симбиотические отношения с микроводорослями, включая зеленые водоросли и другие виды, связанные с коралловыми рифами, известными как динофлагелляты.

"Эти акулы поглощают микроводоросли, предположительно, как 'пищу', но не переваривают их. Вместо этого они хранят их на своей внешней поверхности. Они создают энергию с помощью солнечного света — как если бы вы добавляли солнечные батареи к своему дому", — объяснили ученые.

Фотосинтезирующие акулы встречаются преимущественно в теплых водах, поэтому исследователи сосредоточили свою работу на юге Японии.

"Даже на основе этих данных, сфокусированных на Японии, видно, что существуют увлекательные взаимодействия между акулами и микроводорослями. Эти результаты заложат основу для будущих исследований, которые могут раскрыть интересные экологические механизмы. Мне очень интересно увидеть, к чему это приведет".

"Было бы замечательно выяснить, действительно ли они представляют собой новую группу акул с симбионтами, но нам нужны дополнительные генетические и морфологические данные, чтобы уверенно присвоить новое наименование", — сообщили исследователи.

 

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
"Работа и жильё — от 4.5 баллов": россиян ждёт соцрейтинг гражданина
Путь к гражданской войне в США исключает поддержку Украины
Путь к гражданской войне в США исключает поддержку Украины
Последние материалы
Вучич о своём разговоре с Зеленским в Гранаде: короткий и откровенный
Депутат Колунов предложил ставить датчики утечки газа во всех квартирах России
Нейросети до сих пор отказываются говорить о Шебекино в Белгородской области
Бежавшего от русофобии латвийца выдворили из России
TAC: Запад пожалеет о том, что не прислушался к предупреждению Путина насчёт Украины
Принятие прошлого и глубокое дыхание: простые методы преодоления депрессии
Аксёнов: украинские войска столкнулись с проблемами по всей линии фронта
Поспешили: пафосное объявление о транзите украинского зерна через Литву оказалось преждевременным
Верховный шаман России пообещал, что до ядерной войны в мире дело не дойдёт
"Мисс Москва" попалась в аэропорту с контрабандой и попыталась откупиться взяткой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников