Современная загадка самого большого камня Стоунхенджа

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Самый большой камень во внутреннем круге Стоунхенджа, известный как Алтарный камень, возможно, был доставлен из более отдаленных мест, чем соседние монолиты — вероятно, даже из северной Англии или Шотландии.

Фото: openverse

Прошло столетие с тех пор, как британский геолог Герберт Генри Томас опубликовал в 1923 году свое плодотворное исследование Стоунхенджа, в котором он проследил происхождение "голубых камней", составляющих внутренний круг памятника, от холмов Пресели в западном Уэльсе. Среди этих голубых камней, названных так потому, что они приобретают голубоватый оттенок, когда они мокрые или свежеразломанные, а также для того, чтобы отличить их от "сарсеновых" камней, составляющих внешний круг, Томас включил плосколежащий камень длиной 4,9 метра, серо-зеленая каменная плита, известная как Алтарный камень.

"Похоже, что он хотел, чтобы все камни, не относящиеся к сарсену, происходили из ограниченной географической области, и это основное утверждение не подвергалось сомнению в течение 100 лет", — считает Ричард Бевинс, почетный профессор геологии и наук о Земле в Аберистуитском университете в Шотландии, который возглавил новое исследование.

Теперь оказывается, что оценка Томаса была ошибочной, как обнаружили Бевинс и его коллеги в новом исследовании, опубликованном в октябрьском номере журнала Archaeological Science: Reports. Хотя Томас "вполне справедливо" указал источник некоторых камней на обнажения в западном Уэльсе, Алтарный камень, вероятно, прибыл из совершенно другого места, возможно, из неизвестного карьера на севере Британии, сказал Бевинс.

Стоунхендж был построен в период позднего неолита в Британии, примерно 4000-5000 лет назад, на равнине Солсбери в Уилтшире, на юге Англии. Памятник строился, перестраивался и достраивался на протяжении тысячелетий, а голубые камни были доставлены на место на раннем этапе строительства.

Первые археологи изучающие Стоунхендж называли голубые камни "иностранными камнями", потому что они являются экзотикой ландшафта Уилтшира. Согласно исследованию, их дальний перенос на расстояние более 225 километров из западного Уэльса в Стоунхендж является одним из самых дальних известных расстояний от источника до места строительства доисторических памятников в любой точке мира.

По словам Бевинса, Алтарный камень всегда выделялся среди других голубых камней, потому что он намного больше и сделан из другого типа камня. Также нет археологических свидетельств того, когда Алтарный камень прибыл в Стоунхендж, что повышает вероятность того, что он мог быть доставлен на это место на более позднем этапе строительства.

Чтобы пролить свет на происхождение камня, исследователи сравнили его геохимию и минералогию с 58 обнажениями песчаника, простирающимися от южного Уэльса до западной Англии. Но по словам Бевинса, поиск не дал результатов и исследователи пришли к выводу, что, возможно, они ищут не в том месте. Однако алтарный камень содержит необычно большое количество химического элемента бария, что помогло исследователям сузить дальнейшие потенциальные источники.

"Первоначально мы считаем целесообразным исследовать районы, где находятся известные древние памятники эпохи неолита", — сказал Бевинс.

Эти территории простираются через северную Англию и Шотландию, расширяя горизонты поисков, которые до сих пор были сосредоточены исключительно на Уэльсе, и позволяют "творчески поразмышлять над источником Алтарного камня".

"Характеристика Алтарного камня как голубого камня сейчас является предметом дискуссий", — добавил Бевинс.

Это не первый раз, когда Бевинс и его коллеги бросают вызов работе Томаса. В 2018 году они сообщили в журнале Antiquity, что голубые камни произошли из совершенно другого обнажения горных пород на холмах Пресели.

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