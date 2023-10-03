В Израиле обнаружили придорожное захоронение куртизанки

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Обнаруженное на дороге в Израиле придорожное захоронение, возможно, содержит кремированные останки древнегреческой женщины, которая сопровождала армию Александра Великого в походах.

Фото: openverse

Женщина, которая была похоронена 2300 лет назад, находилась далеко от каких-либо населенных пунктов на пути в Иерусалим. Это может подразумевать, что она была "профессиональной спутницей". Это первый случай подобного рода, заявили археологи в своем сообщении, опубликованном на Live Science.

"Скорее всего, это могила женщины греческого происхождения, которая сопровождала высокопоставленного члена эллинистической армии или правительства", — говорится в заявлении исследователей.

Исследователи также предполагают, что клиент данной женщины возможно принимал участие в одной из кампаний Александра Великого или являлся участником войн диадохов, в которых соратники Александра боролись за власть после его смерти в 323 году до нашей эры.

На момент смерти женщине было от 20 до 30 лет. Её останки свидетельствуют о том, что её кремировали, а затем похоронили рядом с "очень драгоценным" бронзовым зеркалом и четырьмя железными гвоздями.

Зеркало находится в складном ящике, аналогичном тому, что ранее было найдено в греко-эллинистических могилах, что указывает на греческое происхождение женщины. Несмотря на то, что такие аксессуары обычно украшены гравюрами или рельефами с изображениями идеализированных женских фигур и богинь, в данном случае обнаруженный предмет украшен более простым узором из концентрических кругов снаружи.

"Это всего лишь второе зеркало такого типа, обнаруженное на сегодняшний день в Израиле", — говорится в заявлении Лиат Оз, археолога, который руководил недавними раскопками в иерусалимском районе Тальпиот по поручению Управления древностей Израиля.

Также следует отметить, что женщины иногда получали бронзовые зеркала в качестве свадебного подарка. Однако в те времена замужние женщины в Греции редко покидали свои дома, и тем более не присоединялись к своим мужьям в военных кампаниях, как утверждают исследователи.

Исторические записи свидетельствуют о том, что куртизанки действительно сопровождали кампании Александра Великого, как сообщили исследователи Haaretz. Они предоставляли сексуальные услуги, но также были образованными и умели развлекать своих клиентов стихами, танцами и актерскими выступлениями.

Указанные железные гвозди, обнаруженные в придорожной могиле, вероятно, имели свою "магическую силу", как отмечают исследователи. Они могли служить для защиты от сглаза и предотвращения возможного воскрешения покойного. Гвозди часто встречаются в древнегреческих, римских и еврейских могилах того времени.

Исследователи надеются, что более детальный анализ бронзового зеркала позволит раскрыть информацию о происхождении женщины и о мужчине, с которым она путешествовала.

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