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OpenAI готовит выпуск первого устройства совместно с Джони Айвом

2:37
Наука

Компания OpenAI ведет активные переговоры с бывшим дизайнером Apple, Джони Айвом (Jony Ive) и главой японского финансового конгломерата SoftBank Масаёси Соном (Masayoshi Son), с целью разработки "iPhone в мире искусственного интеллекта". Японская сторона выразила готовность вложить в этот проект более 1 млрд долларов.

OpenAI готовит выпуск первого устройства совместно с Джони Айвом
Фото: Mike MacKenzie

Глава OpenAI Сэм Альтман и Джони Айв провели встречи в студии дизайнера в Сан-Франциско, обсуждая внешний вид будущего устройства, основанного на технологиях OpenAI. Их цель заключается в создании естественного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса для взаимодействия с искусственным интеллектом. Они надеются, что это устройство будет аналогично революционным, как был iPhone, открывший миру потенциал мобильного интернета с его сенсорным интерфейсом. В настоящее время команда проекта рассматривает различные концепции и дизайны для будущего устройства.

В нескольких встречах также участвовал основатель и глава SoftBank Масаёси Сон, который играет ключевую роль в проекте компании Arm, большинство акций которой контролирует его конгломерат. Он предложил значительную финансовую поддержку для этого проекта. Сэм Альтман, Джони Айв и Масаёси Сон обсудили возможность создания новой компании, способной максимально эффективно использовать ресурсы всех трёх соучредителей, и SoftBank может вложить в проект более 1 млрд долларов. Согласно Financial Times, проект перешел на "серьёзную" стадию обсуждения, но окончательное соглашение пока не достигнуто, и перед тем, как появится новый участник на рынке мобильных устройств, может потребоваться несколько месяцев.

По мере завершения фазы роста рынка смартфонов в Кремниевой долине возникают вопросы о том, что может заменить эти устройства. Сейчас наиболее перспективными направлениями считаются гарнитуры виртуальной реальности и умные колонки, но смартфоны, которыми пользуются миллиарды людей по всему миру, пока трудно заменить.

Джони Айв, известный своим участием в разработке iPhone и многих других успешных продуктов Apple, ранее отмечал, что чувствует ответственность за создание смартфонов в их нынешнем виде и за привыкание, которое они вызвали. Устройство, над которым он работает с OpenAI, призвано уменьшить зависимость от экранов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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