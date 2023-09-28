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Ученые назвали фактор возможного зарождения жизни на других планетах

3:12
Наука

Согласно последнему исследованию, было обнаружено, что на различных планетах существует потенциал для самодостаточных химических реакций, способных поддерживать совершенно уникальные формы жизни, отличающиеся от той, которую мы привыкли видеть на Земле.

Ученые назвали фактор возможного зарождения жизни на других планетах
Фото: Оpenverse

Жизнь на Земле, как известно, основана на органических соединениях, которые включают в себя углерод и, часто, другие элементы, такие как водород, кислород, азот, фосфор и сера.

Однако научное сообщество давно задается вопросом о возможности развития жизни на других планетах с использованием совершенно иных химических основ. К примеру, некоторые ученые рассматривают кремний как альтернативу углероду, как потенциально подходящий элемент для создания жизни на инопланетных мирах.

"Важно изучить эти возможности, чтобы у нас было представление о том, как могут выглядеть все формы жизни, а не только земная жизнь", — говорит старший автор исследования Бетюль Качар, астробиолог, бактериолог и биолог-эволюционист из Университета Висконсин-Мэдисон.

Последние исследования выявили, что автокатализ, вид химического взаимодействия, ключевой для жизни на Земле, имеет потенциал существовать в совершенно отличной от нашей биологии.

Автокатализ - это химическое взаимодействие, которое способно поддерживать самоподдерживающиеся реакции, генерируя молекулы, способствующие повторению этой же реакции. Этот процесс подобен размножению, где пары кроликов создают потомство, которое впоследствии также размножается, что в итоге приводит к росту популяции.

Для исследователей происхождения жизни интерес представляет именно автокатализ, поскольку размножение является одной из ключевых характеристик жизни и служит примером самоподдерживающегося процесса. Живые организмы катализируют образование новой жизни, генерируя дополнительные клетки, что приводит к увеличению численности и разнообразия взаимодействий.

В своем новом исследовании ученые рассматривали возможность автокатализа вне органических соединений. Они сфокусировались на так называемых циклах сопропорционирования, способных порождать множество копий молекулы. Эти молекулы могут быть использованы в качестве исходных материалов для поддержания этих циклов, что создает условия для автокатализа.

Чтобы выявить такие реакции, исследователи проанализировали научные документы, написанные на разных языках за более чем два столетия. Благодаря современным инструментам для поиска и перевода текстов, они смогли провести первое в своем роде исследование распространенности автокаталитических циклов. В результате было обнаружено 270 различных циклов автокатализа.

Исследователи заключили, что автокатализ, возможно, не такая редкость, и он может проявляться в различных средах, включая те, которые сильно отличаются от условий на Земле.

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Неужели мы совсем ОДНИ?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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