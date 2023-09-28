Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рогов охарактеризовал действия ВСУ на линии фронта как крысиную тактику
Туриста депортировали за половой акт в саду на Бали
ВКС РФ получили от авиастроителей партию самолётов Су-57 и Су-35С
В сети всплыло видео, на котором Нетаньяху оправдывает Гитлера
Телеведущая Настя Ивлеева поразила обнаженной фотосессией
Губернатор Александр Гусев: иностранные граждане получат по 120 тыс. рублей при военной службе в ВС РФ
Экономист Корнеев: подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок
Актера Павла Деревянко обманули криптомошенники
Диетолог рассказала об орехе, снижающем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Таяние арктических льдов лишит домов десятки миллионов человек

2:27
Наука

Ученые Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) проанализировали последствия исчезновения арктических льдов для окружающей среды и человечества. По их мнению, этот процесс ускоряется ежегодно, представляя угрозу для жителей полярных регионов. Эти выводы были представлены в пресс-службе университета, сообщает Газета.Ru.

Таяние арктических льдов лишит домов десятки миллионов человек
Фото: Wikipedia

Ученые отметили, что арктическая зона России включает девять регионов: Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республику Карелию, Архангельскую область, Республику Коми, Красноярский край и Республику Саха (Якутия).

Исследователи подчеркнули, что все согласны в том, что температура в Арктике повышается, и этот процесс ускоряется. Спутниковый мониторинг, анализ температуры океана и данные о температуре воздуха указывают на таяние льда, вызванное изменением атмосферной циркуляции и притоком тепла из южных широт.

Основной фактор изменения площади морских льдов в Арктике связан с атмосферной циркуляцией в Баренцевом море, где меридиональный приток тепла из средних широт оказывает наибольшее влияние. Уменьшение площади морского льда благоприятно сказывается на приземной температуре в начале зимы.

Изменяющийся климат в Арктике увеличивает риск ледяных дождей в осенне-зимний период, создавая ледяную корку, которая мешает северным оленям добираться до корма. В 2013 году это привело к массовой гибели оленей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Продолжающееся потепление также усиливает вероятность полного исчезновения морского льда в Баренцевом и Карском морях. Это может вызвать значительное поднятие уровня моря, угрожая наводнением прибрежных зон, где проживает десятки миллионов людей.

Ученые подчеркнули, что будущее арктических льдов зависит от глобальной динамики потепления, которая в свою очередь зависит от выбросов парниковых газов. Они призывают сокращать влияние человечества на климат, уменьшая выбросы от сжигания ископаемого топлива, внедряя энергоэффективные технологии и переходя на электрические транспортные средства.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Что происходит в Арктике. К чему приведет массовое таяние ледников
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы

Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.

Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Хиллари Клинтон обратилась к Путину: "Увы, Владимир, ты сам"
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Последние материалы
В Испании подросток ранил ножом учителей и учеников в школе
Автоваз поднял цену на LADA Niva Bronto
Штрафы в России за неявку в военкомат увеличатся в десять раз
Миллионы автомобилей Hyundai и Kia отзывают из-за риска возгорания
Врач Беляева рассказала, как защититься при "барической депрессии"
Шукшина прокомментировала избиение сыном Кадырова сжигателя Корана в Чечне
SciTechDaliy: фрукты и овощи нормализуют уровень сахара в крови
Боец ВСУ назвал Зеленского и чиновников "диверсантами" из-за странной тактики
Оперштаб: на границе Белгородской области идёт бой с ВСУ
Whatcar озвучил рейтинг иномарок с наибольшими проблемами на вторичном рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников