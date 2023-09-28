Таяние арктических льдов лишит домов десятки миллионов человек

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Ученые Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) проанализировали последствия исчезновения арктических льдов для окружающей среды и человечества. По их мнению, этот процесс ускоряется ежегодно, представляя угрозу для жителей полярных регионов. Эти выводы были представлены в пресс-службе университета, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia

Ученые отметили, что арктическая зона России включает девять регионов: Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республику Карелию, Архангельскую область, Республику Коми, Красноярский край и Республику Саха (Якутия).

Исследователи подчеркнули, что все согласны в том, что температура в Арктике повышается, и этот процесс ускоряется. Спутниковый мониторинг, анализ температуры океана и данные о температуре воздуха указывают на таяние льда, вызванное изменением атмосферной циркуляции и притоком тепла из южных широт.

Основной фактор изменения площади морских льдов в Арктике связан с атмосферной циркуляцией в Баренцевом море, где меридиональный приток тепла из средних широт оказывает наибольшее влияние. Уменьшение площади морского льда благоприятно сказывается на приземной температуре в начале зимы.

Изменяющийся климат в Арктике увеличивает риск ледяных дождей в осенне-зимний период, создавая ледяную корку, которая мешает северным оленям добираться до корма. В 2013 году это привело к массовой гибели оленей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Продолжающееся потепление также усиливает вероятность полного исчезновения морского льда в Баренцевом и Карском морях. Это может вызвать значительное поднятие уровня моря, угрожая наводнением прибрежных зон, где проживает десятки миллионов людей.

Ученые подчеркнули, что будущее арктических льдов зависит от глобальной динамики потепления, которая в свою очередь зависит от выбросов парниковых газов. Они призывают сокращать влияние человечества на климат, уменьшая выбросы от сжигания ископаемого топлива, внедряя энергоэффективные технологии и переходя на электрические транспортные средства.

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Что происходит в Арктике. К чему приведет массовое таяние ледников