В Бразилии случайно обнаружили первого в мире гибрида лисицы и собаки

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Лисы принадлежат к семейству псовых, но считается, что они существенно отличаются от собак настолько, что не может происходить скрещивания между ними, и они не могут давать потомство.

Фото: openverse.org

Однако в Бразилии было обнаружено уникальное животное, которое оказалось гибридом лисы и собаки. Это было подтверждено генетическими исследованиями. У этого существа оказалось 76 хромосом — комбинация 74 хромосом лисы и 78 хромосом собаки. Этот зверь имел черно-рыжеватую шерсть, большие заострённые уши, узкую мордочку и средне пушистый хвост. Его случайно сбили на автомобиле, и он получил несмертельные повреждения.

Когда его доставили к ветеринарам, они столкнулись с вопросом, к какому виду это создание относится. Хотя это произошло ещё в 2021 году, новость о данном уникальном гибриде стала известной только недавно, когда доклад об этом был опубликован в научном журнале "Animals".

Несмотря на то, что это животное изначально было диким и осторожно относилось к людям, оно быстро "приручилось" и даже позволило себя гладить. Согласно генетическим анализам, мать этого существа оказалась пампасной лисицей, а отцом — домашний пёс неизвестной породы, сообщает paranormal-news.ru. Гибрид был женского пола, и ученые полагают, что "собаколиса" (или "догксим") была способна к размножению.

Это животное не употребляло собачий корм, но успешно охотилось и поедало живых мышей, которых ему предоставляли. Иногда оно лаяло, как собака, и иногда играло с собачьими игрушками, его движения были также характерными для лисы.

К сожалению, "собаколиса" не дожила до момента опубликования о ней новости и скончалась в начале 2023 года от неизвестных причин, возможно, полученных повреждений при аварии.

"Это было удивительное животное, настоящий гибрид пампасной лисицы и собаки. Оно не было таким послушным, как собаки, но и не обладало той агрессией, которую можно ожидать от дикого зверя. У него был скрытный и осторожный характер, и обычно оно предпочитало держаться подальше от людей. Во время своего пребывания в больнице для лечения, я думаю, оно начало чувствовать себя более безопасно", — сказала Флавия Феррари, защитник природы, которая ухаживала за этим необычным гибридом.

Теперь ученые предполагают, что в дикой природе Бразилии могут скрываться и другие гибриды собак и лис.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...