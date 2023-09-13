На другой планете впервые нашли признаки жизни

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Наблюдения за экзопланетой, находящейся на расстоянии более 120 световых лет от Земли, привели к захватывающему открытию. Космический телескоп NASA "Кеплер" обнаружил эту планету, известную как K2-18 b, и при ближайшем рассмотрении она оказалась действительно уникальной.

Фото: Openverse

Дополнительные исследования позволили установить, что K2-18 b обладает массой, превышающей массу Земли в 8,6 раза, и ее радиус больше земного в 2,6 раза. Этот объект имеет атмосферу, содержащую водяной пар, гелий и водород.

Экзопланета K2-18 b можно охарактеризовать как "суперземлю" с атмосферой, богатой гелием и водородом, а также с возможным наличием водного океана. Ученые даже предположили, что на этой планете может быть подходящая среда для развития жизни.

Кроме того, телескоп обнаружил в атмосфере K2-18 b признаки органических молекул, которые обычно ассоциируются с живыми организмами, включая микроскопические водоросли.

Однако ученые осторожно подходят к выводу о пригодности K2-18 b для жизни аналогичной земной. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования, способные более точно определить состав атмосферы планеты.

Хотя обнаружение метана, углекислого газа и углерода в атмосфере K2-18 b является захватывающим научным достижением, это еще не означает, что условия на этой планете идентичны условиям, необходимым для жизни, как мы ее знаем на Земле. Размеры K2-18 b подразумевают, что значительная часть планеты, возможно, покрыта ледяной мантией, как планета Нептун. Более того, даже если на поверхности есть океан, он может быть слишком горячим для поддержания жизни.

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Ученые нашли Воду на Экзопланете? Экзопланета K2-18 b