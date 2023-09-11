ЕКА совершило первое контролируемое приземление спутника на Землю

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Европейское космическое агентство опубликовало снимки, на которых запечатлен контролируемый спуск спутника Aeolus в атмосферу Земли на скорости 26 876 км в час, что в итоге привело к его гибели.

Фото: European Space Agency

Выведенный на орбиту в 2018 году спутник Aeolus стал первым космическим аппаратом, оснащенным передовой лазерной технологией, позволяющей отслеживать глобальные ветровые режимы.

За пять лет работы Aeolus существенно повысил точность прогнозов погоды и климатических моделей, сообщает ЕКА. Однако в июле Aeolus превратился из современного спутника в космический мусор, что, по данным NASA, является обычной судьбой спутников, отслуживших свой срок.

Спутник Aeolus двигался по этой траектории, но его возвращение в атмосферу было более контролируемым, чем при обычном неуправляемом спуске. ЕКА воспользовалось этой возможностью для проведения новаторской операции, известной как "вспомогательный вход в атмосферу".

Процедура вспомогательного спуска включает в себя серию тщательно спланированных маневров по сведению с орбиты, постепенно приближающих спутник к Земле при сохранении его орбиты. Такой подход позволил ЕКА точно предсказать место вхождения спутника в атмосферу Земли, что минимизировало риск возникновения обломков, угрожающих населенным пунктам.

В итоге ЕКА рассчитало, что спутник войдет в атмосферу и сгорит над Антарктидой — удаленным местом, где нет людей. При входе в атмосферу около 80% спутника распалось, а 20% уцелело, сообщает Space.com.

Кроме того, вспомогательный спуск сократил на несколько недель период, в течение которого Aeolus оставался неуправляемым на орбите, что снизило риск столкновений с другими спутниками в этом жизненно важном орбитальном пространстве, говорится в сообщении ЕКА.

Несмотря на то, что на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента, связанного с космическим мусором, ЕКА подчеркивает, что риск возрастает по мере увеличения числа спутников на орбите Земли, особенно тех, которые утратили работоспособность, но продолжают двигаться по орбите без земного наведения.

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