Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роналду и Месси впервые не вошли в топ футболистов по версии EA Sports
Бербок в Киеве морально готовит украинцев к тяжёлой зиме: "Будет очень болезненно"
Российские учёные научились воспроизводить мелодию из сна
Сивков: ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года
Нарколог Колюжная рассказала, что через неделю после отказа от алкоголя улучшится сон
Учёные обнародовали план создания "гипертелескопа" на Луне
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Терапевт Иванова рассказала, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке
Как космический телескоп Джеймса Уэбба может обнаружить жизнь на других планетах

ЕКА совершило первое контролируемое приземление спутника на Землю

2:27
Наука

Европейское космическое агентство опубликовало снимки, на которых запечатлен контролируемый спуск спутника Aeolus в атмосферу Земли на скорости 26 876 км в час, что в итоге привело к его гибели.

ЕКА совершило первое контролируемое приземление спутника на Землю
Фото: European Space Agency

Выведенный на орбиту в 2018 году спутник Aeolus стал первым космическим аппаратом, оснащенным передовой лазерной технологией, позволяющей отслеживать глобальные ветровые режимы.

За пять лет работы Aeolus существенно повысил точность прогнозов погоды и климатических моделей, сообщает ЕКА. Однако в июле Aeolus превратился из современного спутника в космический мусор, что, по данным NASA, является обычной судьбой спутников, отслуживших свой срок.

Спутник Aeolus двигался по этой траектории, но его возвращение в атмосферу было более контролируемым, чем при обычном неуправляемом спуске. ЕКА воспользовалось этой возможностью для проведения новаторской операции, известной как "вспомогательный вход в атмосферу".

Процедура вспомогательного спуска включает в себя серию тщательно спланированных маневров по сведению с орбиты, постепенно приближающих спутник к Земле при сохранении его орбиты. Такой подход позволил ЕКА точно предсказать место вхождения спутника в атмосферу Земли, что минимизировало риск возникновения обломков, угрожающих населенным пунктам.

В итоге ЕКА рассчитало, что спутник войдет в атмосферу и сгорит над Антарктидой — удаленным местом, где нет людей. При входе в атмосферу около 80% спутника распалось, а 20% уцелело, сообщает Space.com.

Кроме того, вспомогательный спуск сократил на несколько недель период, в течение которого Aeolus оставался неуправляемым на орбите, что снизило риск столкновений с другими спутниками в этом жизненно важном орбитальном пространстве, говорится в сообщении ЕКА.

Несмотря на то, что на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента, связанного с космическим мусором, ЕКА подчеркивает, что риск возрастает по мере увеличения числа спутников на орбите Земли, особенно тех, которые утратили работоспособность, но продолжают двигаться по орбите без земного наведения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Спутники падают на Землю каждый день, но мы этого не видим
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей

В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
В США процитировали дедушку Путина: "Бей гадов!"
Блинкен: Украина согласится на переговоры с РФ при инициативе Москвы
Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев
Рассекречены документы: США всегда "кидали" РФ, считая её страной-слабаком
Орбан намерен променять ядерное топливо РФ на "француза"
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
Последние материалы
Роналду и Месси впервые не вошли в топ футболистов по версии EA Sports
Бербок в Киеве морально готовит украинцев к тяжёлой зиме: "Будет очень болезненно"
Российские учёные научились воспроизводить мелодию из сна
Сивков: ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года
Нарколог Колюжная рассказала, что через неделю после отказа от алкоголя улучшится сон
Учёные обнародовали план создания "гипертелескопа" на Луне
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Терапевт Иванова рассказала, как оказать первую помощь при анафилактическом шоке
Как космический телескоп Джеймса Уэбба может обнаружить жизнь на других планетах
Ученые из РФ выяснили, как работают лобные доли мозга у детей с синдромом Ретта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников