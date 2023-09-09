Новые ноутбуки MacBook на чипе M3 от Apple могут появиться не раньше 2024 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно сообщениям The Verge, появление ноутбуков MacBook, работающих на новом чипе Apple M3, может быть отложено до 2024 года.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аналитики предполагают, что MacBook на базе M3, возможно, не дебютируют в этом году.

Технологическая индустрия бурлит дискуссиями о том, когда Apple выпустит линейку ноутбуков с новым процессором. Однако о выпуске самого чипа M3 следующего поколения, как сообщает The Verge, может быть объявлено на мероприятии Apple в октябре.

Ранее ходили слухи, что Apple, возможно, не выпустит модели iPhone 15 из серий Pro Max или Ultra в этом году, при этом ожидания были сосредоточены на увеличенной версии iPhone 15 Pro.

Кроме того, ранее стало известно, что Apple работает над бюджетной моделью MacBook, которая будет конкурировать с устройствами Chromebook от Google. Ожидается, что эти новые ноутбуки от Apple будут изготовлены с использованием менее дорогостоящих материалов и будут ориентированы в первую очередь на студентов.

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