Новые ноутбуки MacBook на чипе M3 от Apple могут появиться не раньше 2024 года

Согласно сообщениям The Verge, появление ноутбуков MacBook, работающих на новом чипе Apple M3, может быть отложено до 2024 года.
Аналитики предполагают, что MacBook на базе M3, возможно, не дебютируют в этом году.
Технологическая индустрия бурлит дискуссиями о том, когда Apple выпустит линейку ноутбуков с новым процессором. Однако о выпуске самого чипа M3 следующего поколения, как сообщает The Verge, может быть объявлено на мероприятии Apple в октябре.
Ранее ходили слухи, что Apple, возможно, не выпустит модели iPhone 15 из серий Pro Max или Ultra в этом году, при этом ожидания были сосредоточены на увеличенной версии iPhone 15 Pro.
Кроме того, ранее стало известно, что Apple работает над бюджетной моделью MacBook, которая будет конкурировать с устройствами Chromebook от Google. Ожидается, что эти новые ноутбуки от Apple будут изготовлены с использованием менее дорогостоящих материалов и будут ориентированы в первую очередь на студентов.
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