Стали известны нововведения Apple Watch Series 9

Apple Watch оказались в тени событий на фоне оживленных разговоров о новых iPhone: их цене и названии. Это понятно, учитывая, что согласно утечкам, предстоящие изменения в Apple Watch не будут радикальными. Все самые интересные обновления компания Apple решила оставить на следующий год, когда ожидается юбилейное поколение часов.

Фото: openverse.org

В основном обновления Apple Watch будут скрыты внутри устройства. В первую очередь, они получат новый процессор, и, судя по информации Марка Гурмана, на презентации будет уделяться особое внимание повышенной производительности новой модели, сообщает wylsa.com. Также все модели часов получат улучшенные датчики сердцебиения и новый чип U2, что обеспечит более точное определение местоположения устройства.

Кроме того, появилась информация, что Apple Watch Ultra теперь будут доступны в новой цветовой гамме, включая темные варианты. Оригинальные кожаные ремешки, кажется, больше не будут в продаже, что неудивительно, учитывая, что компания отказалась от кожаных чехлов для iPhone. Этот шаг также касается ремешков от бренда "Hermes": по внутренней информации, компания предоставила своим сотрудникам возможность выкупить оставшиеся товары по значительным скидкам.

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Apple Watch Series 9 – ГРАНДИОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ