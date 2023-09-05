Нейросеть исполнит симфонию на концерте в рамках ВЭФ-2023

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На Восточном экономическом форуме — 2023 (ВЭФ-2023), искусственный интеллект от Сбера представит музыкальное произведение композитора Петра Дранги в виде симфонии, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Фото: openverse.org

Важно отметить, что это первый раз, когда нейросеть выступит в качестве солиста на мероприятии ВЭФ-2023, которое состоится 10 сентября во Владивостоке.

Нейросеть от Сбера будет исполнять симфонию № 1, написанную композитором Петром Дрангой и названную "Космос", на сцене вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра.

Важно отметить, что первую и вторую части симфонии исполнят китайские музыканты, в то время как нейросеть будет регулировать экспрессивность исполнения с использованием виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях симфонии зрители смогут услышать настоящую импровизацию искусственного интеллекта в режиме реального времени.

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