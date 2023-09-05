NOAA: команда океанологов на дне Тихого океана нашла "золотое яйцо"

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе текущей экспедиции в Тихом океане команда NOAA (Национальной администрации океанических и атмосферных исследований) обнаружила загадочный объект, который получил имя "Золотое яйцо". Его нашли около подводного вулкана на значительной глубине океана. Объект привлёк внимание исследователей, которые пытаются раскрыть его тайну, пишет National Oceanic and Atmospheric Administration.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

Объект на ощупь оказался мягким, как шёлк. Также обнаружено, что на поверхности присутствует отверстие, похожее на то, как будто кто-то пытался выбраться изнутри.

Некоторые учёные предположили, что данный объект может быть остатком древнего яйца, принадлежавшего вымершим морским существам. Другие считают, что это остатки разложившейся морской губки, так как её цвет и текстура могут изменяться под воздействием времени и окружающих условий. Однако, несмотря на эти предположения, природа "золотого яйца" остается пока неопределённой.

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