Учёные обнаружили в океане материал из другой космической системы

Коллекция мельчайших бусинок, найденная у берегов Папуа-Новой Гвинеи, может принадлежать небесному телу с интригующей историей, которое прошло огромное количество световых лет от места своего рождения вблизи звезды, отличной от нашего Солнца.

Фото: Openverse

Хотя полученные выводы еще не прошли тщательной проверки, они уже вызвали дискуссию в научном сообществе, однако исследователи не советуют слишком углубляться в анализ.

Первоначальное изучение 57 минеральных объектов группой исследователей Гарвардского университета (США) показало, что некоторые из них не имеют химического состава, характерного для нашей Солнечной системы. Это дает основание предполагать, что IM1 пересек межзвездное пространство до того, как попал в атмосферу нашей планеты.

В ходе анализа были определены соотношения элементов в этих шариках, которые, как предполагается, образовались на поверхности метеора, когда он погружался в атмосферу перед столкновением. Колебания изотопов железа соответствовали турбулентному вхождению в нашу атмосферу, что подтверждает предположение о том, что эти сферулы не земного происхождения.

Более того, эти частицы богаты металлами бериллием (Be), лантаном (La) и ураном (U) — материалами, редко встречающимися в окрестностях нашей планеты. Более того, подобная комбинация не наблюдалась ни в одном метеорите, что указывает на уникальность его происхождения вдали от нашей Солнечной системы.

Этот анализ вносит вклад в развивающуюся область исследований обмена каменистыми материалами между звездами. Теоретически, объекты, вращающиеся вокруг одной звезды, могут с некоторой регулярностью приводиться в движение с силой, достаточной для того, чтобы попасть в зону гравитационного притяжения другой звезды.

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