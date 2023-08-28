Учёные подвели итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища

В Шотландии завершилась крупнейшая за последние пятьдесят лет поисковая операция на озере Лох-Несс, которая прошла в выходные, но, к несчастью, не принесла желаемых результатов. Величественное чудовище из легенды так и осталось несметной тайной, не обнаруженной в ходе этого предприятия, сообщает ВВС.

Фото: openverse.org

На этой масштабной поисковой миссии, организованной исследовательской группой "Loch Ness Exploration", присоединились свыше 200 добровольцев и независимых экспертов из разных стран, таких как Шотландия, Швеция, Германия, Испания, США, Финляндия, Франция, Япония, Австралия и другие. Важно подчеркнуть, что в этот раз использовались новейшие геодезические инструменты, такие как термальные дроны и гидрофоны. Несмотря на эти улучшения, следы загадочного создания, известного как Несси, так и не были обнаружены поисковыми группами.

Тем не менее, неудача в этой попытке не разрушила веру сторонников гипотезы о существовании лох-несского чудовища. Один из активных участников поисков, Пол Никсон, поделился своим мнением, заявив, что этот опыт лишний раз подтвердил, что интерес к Несси сохраняется так же сильно, как и раньше. Стремление людей предполагать, что в глубинах озера скрывается нечто удивительное и загадочное, остается неизменным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Началась крупнейшая охота на Лохнесское чудовище. Сотни людей ищут монстра в Шотландии