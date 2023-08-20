Орбита "Луны-25" не позволяет доказать высадку астронавтов США на спутник Земли

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Орбита российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" не позволяет сделать фотографии американских посадочных модулей, оставшихся на спутнике Земли после миссий "Аполлон".

Фото: "Luna del 25" by emiliokuffer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такая задача попросту не ставилась перед лунным зондом, пояснил эксперт Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Можно было бы подобрать (траекторию орбиты. — Прим. ред.), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача", — добавил он в интервью РИА Новости.

Оборудование "Луны-25" теоретически позволяет сделать подобные снимки, но Роскосмос запускал межпланетную станцию не для того, чтобы развеять "лунный заговор", сторонники которого не верят в реальность пилотируемых экспедиций на земной спутник.

Ранее стало известно, что в российском космическом агентстве полным ходом испытывают двигатели для межпланетных путешествий.

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