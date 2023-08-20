Орбита российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" не позволяет сделать фотографии американских посадочных модулей, оставшихся на спутнике Земли после миссий "Аполлон".
Такая задача попросту не ставилась перед лунным зондом, пояснил эксперт Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
"Можно было бы подобрать (траекторию орбиты. — Прим. ред.), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача", — добавил он в интервью РИА Новости.
Оборудование "Луны-25" теоретически позволяет сделать подобные снимки, но Роскосмос запускал межпланетную станцию не для того, чтобы развеять "лунный заговор", сторонники которого не верят в реальность пилотируемых экспедиций на земной спутник.
Ранее стало известно, что в российском космическом агентстве полным ходом испытывают двигатели для межпланетных путешествий.
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