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Топ-10 самых популярных смартфонов премиум-сегмента в Китае

1:52
Наука

Исследователи компании Canalys, специализирующейся на анализе рынка мобильных устройств, опубликовали свежий доклад, посвященный десяти самым востребованным моделям смартфонов высшего класса (с ценой от 3500 юаней) в Китае за второй квартал 2023 года. Сообщает об этом mobiltelefon. ru.

Топ-10 самых популярных смартфонов премиум-сегмента в Китае
Фото: "Phone" by jacqui.brown33 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Лидерство в этом списке с большим отрывом принадлежит iPhone 14 Pro Max, за которым немного отстает iPhone 14 Pro. Хотя базовая модель iPhone 14 пользуется несколько меньшей популярностью, она всё равно опережает Huawei P60 более чем вдвое, занимая четвертое место.

На пятой и шестой строчках можно обнаружить iPhone 13 и Xiaomi 13 соответственно. Кажется, стратегия компании Xiaomi, ориентированная на компактные устройства, начинает приносить плоды.

Седьмую позицию занимает Honor 90 Pro, за которым следуют OPPO Find X6 (не Pro!) и еще одна модель от Apple — iPhone 14 Plus. Рейтинг завершает базовая версия Huawei Mate 50, причем модели с буквой "Pro" в нем не наблюдается.

Также в докладе отмечается, что на фоне общего снижения китайского рынка смартфонов на 4,6% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, продажи премиальных устройств с ценой выше 3500 юаней выросли на 21,8%. Следует также отметить устойчивое годовое снижение продаж бюджетных моделей до 1499 юаней.

Напомним, ранее мы рассматривали список из десяти наиболее популярных складных смартфонов в Китае.

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Лучшие смартфоны 2022 по соотношению цена-качество
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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