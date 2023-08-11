Science: потепление климата привело к межвидовому скрещиванию древних людей

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменение климатических условий на земле, вызванное повышением количества углекислого газа, спровоцировало межвидовое скрещивание среди древних людей.

Фото: www.stoplusjednicka. cz/pohlednout-do-minulosti-jak-vznikaji-jak-presne-jsou-rekonstrukce-obliceju

Как сообщает журнал Science, речь идёт о человеке разумном, денисовцах и неандертальцах. Согласно исследованию, ДНК современного человека сохраняет следы соответствующих скрещиваний. Эту информацию удалось получить благодаря суперкомпьютеру.

Отмечается, что до потепления денисовцы были адаптированы к холоду, неандертальцы — к более тёплым условиям.

Процессы изменения климата привели к частым встречам разных видов древних людей и скрещиваниям, сказано в материале.

Помимо данных о скрещивании, учёные выяснили, что денисовцы, вероятно, проживали не только на территориях нынешних Российской Федерации и КНР, а также в северной Европе.

Ранее российские археологи обнаружили в Брянске кость животного с нанесённым на неё узором. Как предположили исследователи, эта работа, скорее всего, была создана неандертальцами в период среднего палеолита.

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