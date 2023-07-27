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Российские археологи обнаружили уникальный артефакт в Брянске

1:29
Наука

Группа российских археологов, работавших на памятнике Хотылево-1 в Брянске, обнаружила удивительный артефакт — великолепно орнаментированный фрагмент кости животного. Информация об этой находке была недавно опубликована на официальном сайте Института истории материальной культуры РАН.

Российские археологи обнаружили уникальный артефакт в Брянске
Фото: Splash/ All Over

Открытие неандертальского искусства

Исследователи Института предполагают, что замысловатый узор, украшающий фрагмент кости, был создан неандертальцами в эпоху среднего палеолита. Эта находка имеет большое значение, поскольку представляет собой редкий случай неутилитарной деятельности наших древних предков.

Анализ находки

Среди фрагментарных останков травоядных животных, найденных в первом культурном слое на стоянке Хотылево-1, внимание специалистов привлек один костный фрагмент. При ближайшем рассмотрении ученые заметили на поверхности кости искусно выгравированные насечки, которые, как предполагается, были сделаны каменным орудием. При последующей тщательной очистке артефакта был обнаружен завораживающий геометрический орнамент, состоящий из дуг и зигзагов.

Наличие столь продуманного и художественного творения позволяет получить интригующие сведения о когнитивных способностях и экспрессивных наклонностях неандертальцев, развеивая сложившееся представление о них как об утилитарных существах.

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10 глупых вопросов АРХЕОЛОГУ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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