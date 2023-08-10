EJPC: четыре тысячи шагов в день снижают риск внезапной смерти

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из польского Медицинского университета Лодзи доказала, что для снижения риска ранней смерти следует делать меньшее количество шагов в день, чем считалось ранее. Научный журнал European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) опубликовал результаты исследования.

Фото: pixabay.com

Специалисты проанализировали данные 17 работ, в которых приняли участие более 200 тысяч человек, и доказали, что для поддержания здоровья необходимо проходить не 10 тысяч шагов, а 3697. Именно такое количество снижает вероятность летального исхода, а 2337 шагов в день сокращают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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