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EJPC: четыре тысячи шагов в день снижают риск внезапной смерти

0:50
Наука

Группа учёных из польского Медицинского университета Лодзи доказала, что для снижения риска ранней смерти следует делать меньшее количество шагов в день, чем считалось ранее. Научный журнал European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) опубликовал результаты исследования.

EJPC: четыре тысячи шагов в день снижают риск внезапной смерти
Фото: pixabay.com

Специалисты проанализировали данные 17 работ, в которых приняли участие более 200 тысяч человек, и доказали, что для поддержания здоровья необходимо проходить не 10 тысяч шагов, а 3697. Именно такое количество снижает вероятность летального исхода, а 2337 шагов в день сокращают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Ранее учёные раскрыли загадку египетских пирамид. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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