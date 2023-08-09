Daily Star: учёные доказали, что пирамиды в Египте построили при помощи притока Нила

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Появление египетских пирамид на протяжении веков ставило в тупик историков. Учёные не могли определить, как именно представители древней цивилизации транспортировали и укладывали огромные плиты. Некоторые эксперты допускали, что за сооружениями стоят инопланетяне.

Фото: pixabay.com

"Одна только Великая пирамида состоит из 2,3 миллионов блоков известняка и гранита, каждый их которых весит около двух тонн", — отмечается в материале The Daily Star.

Однако сейчас члены международной группы исследователей утверждают, что смогли решить эту загадку. Археологи считают, что египтяне доставили блоки к месту строительства по воде притока Нила.

Учёные направили в лабораторию ряд образцов окаменевшей почвы из района пирамид. Выяснилось, что в присланных материалах содержатся остатки пыльцы и растительности, характерной для Нила.

"Меня это заинтересовало потому, что так удалось подтвердить, что строительные материалы перевозили по воде", — рассказала геолог Хадер Шейша.

Приток реки высох спустя две тысячи лет после окончания масштабного строительства.

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Скрытая правда о Египетских Пирамидах. Что нам не рассказывают?