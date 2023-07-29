МК: таяние морского льда в Антарктике вызывает беспокойство у учёных

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Специалисты выражают беспокойство из-за исторически низкого уровня морского льда в Антарктике, который считается началом глобального потепления и разрушения ледников. Об этом пишет "МК".

Фото: pixabay.com

Обычно в Антарктике формируется около 16,4 миллиона квадратных километров морского льда, однако недавние измерения показали, что его площадь сократилась до всего 14,1 миллиона квадратных километров. Это означает, что территория, сравнимая с размерами Мексики, лишилась ледяного покрова, что вызывает тревожные переживания у учёных и экологов.

"Есть ощущение, что происходит что-то странное. Это намного ниже всего, что мы видели в наших записях", — говорит доктор Уолт Мейер, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льду (NSIDC) при Университете Колорадо.

Такие изменения могут повлечь серьёзные последствия для климата и экосистем Антарктиды, а также привести к повышению уровня мировых океанов и другим неблагоприятным эффектам на глобальном уровне. Исследователи продолжают внимательно отслеживать ситуацию, а также изучать причины и возможные последствия сокращения морского льда в Антарктике.

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