Учёные заявили, что таяние летнего арктического льда остановить не удастся

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Арктический летний лёд образуется на поверхности океана в Арктике с мая по сентябрь и влияет на климат во всём мире за счёт океанических течений. Международная группа учёных пришла к выводу, что летний лёд полностью исчезнет к 2030-м годам, сообщает РБК.

Исследователи отметили, что ускорению таяния льда способствуют не естественные факторы, а увеличение объёма парниковых газов. По словам профессора Института океанографии Гамбургского университета Дирка Нотца, в потерях почти всего объёма арктического морского льда виноваты люди.

"Учёные предупреждали об этом в течение десятилетий. Никто не прислушался. Теперь это первый крупный компонент земной системы, которого мы лишимся из-за глобального потепления. Вскоре другие климатические прогнозы тоже начнут сбываться", — заявил он.

Профессор Сын Ки Мин предупредил, что таяние льда приведёт к серьёзным последствиям. В скором времени мир столкнётся с экстремальными погодными условиями: аномальная жара, лесные пожары и наводнения.

"Нам необходимо достигать более амбициозных целей по сокращению выбросов CO2, а также готовиться к более быстрому потеплению Арктики и его последствиям", — указал учёный.

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