JAMA: Эффективность физкультуры не зависит от расписания тренировок

Регулярные физические упражнения уже давно ассоциируются с общими преимуществами для здоровья, и они играют важнейшую роль в поддержании здоровья сердца. Для того чтобы получить пользу от активного образа жизни, медицинские рекомендации рекомендуют выполнять 150 минут умеренной или энергичной физической нагрузки в неделю.

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Время выполнения упражнений: Имеет ли это значение?

Часто возникает вопрос о том, влияет ли время выполнения упражнений на их пользу. Лучше ли распределять физическую активность в течение недели или же ее преимущества снижаются в выходные дни? Пролить свет на этот вопрос призвано недавнее исследование, в котором использовались данные британского Биобанка.

Положительные результаты

В течение шести лет после проведения акселерометрической оценки исследователи отметили, что у людей, регулярно занимающихся умеренной и энергичной физической активностью, было меньше случаев инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий (нарушения сердечного ритма) по сравнению с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Исследование было опубликовано в журнале JAMA.

Удивительные выводы

Интересно, что в ходе исследования было сделано неожиданное открытие — время выполнения физических упражнений не оказало существенного влияния на результаты. И те, кто выполнял более половины своих недельных нагрузок в выходные дни, и те, кто распределял их на всю неделю, имели одинаковые преимущества с точки зрения здоровья сердца. Этот вывод означает, что польза от умеренной и энергичной физической активности сохраняется независимо от времени ее проведения.

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