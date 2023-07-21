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NYT: Новая нейросеть Google может заменить журналистов

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Наука

В настоящее время компания Google проводит испытания революционного инструмента под названием Genesis, использующего возможности искусственного интеллекта для создания новостных статей. Недавно газета New York Times сообщила, что Google начала предлагать этот инструмент для тестирования редакциям различных газет.

NYT: Новая нейросеть Google может заменить журналистов
Фото: emktg.com

Genesis предназначен для сбора информации и автоматического создания новостных статей. В Google считают, что такой инструмент может быть очень полезен для журналистов, поскольку автоматизирует некоторые задачи, освобождая их время для другой важной работы.

В отчете New York Times говорится о том, что некоторые редакторы высказывают сомнения по поводу этого инструмента, называя его "ненадежным". Их опасения связаны с тем, что Genesis может не заметить усилий, затраченных на создание точного и достоверного новостного контента.

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Как НА САМОМ ДЕЛЕ работает нейросеть?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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