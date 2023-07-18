Gazeta.ru: Глобальное потепление угрожает некоторым сортам вин

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Падуи в Италии предупредили о возможном исчезновении нескольких видов вин с прилавков магазинов вследствие глобального потепления. Данные исследования были опубликованы в журнале iScience. Об этом сообщает Gazeta.ru

Фото: pixabay. com

Под угрозой находятся просекко, бургундское вино, гран-крю и каберне совиньон. Виноград, используемый для их производства, выращивается на склонах гор. Однако повышение температуры, вызванное засухой и деградацией почвы, может привести к исчезновению этих сортов.

Авторы исследования призывают ученых объединить усилия с фермерами, чтобы спасти одни из самых знаменитых вин. По мнению исследователей, исчезновение этих вин несет негативные последствия не только для винодельческой индустрии, но и для культуры производящих стран.

Ученые предполагают, что посадка травы между лозами и контроль за дождевой водой на склонах холмов могут помочь спасти виноградники. Однако для определения наиболее эффективного способа спасения посадок требуются дополнительные исследования.

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