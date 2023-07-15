Новое устройство сможет собирать воду из воздуха в пустыне

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Калифорнийском университете было создано революционное устройство, способное использовать солнечную энергию для извлечения и захвата молекул воды из атмосферы. Это революционное изобретение создано на основе высокопористого металлоорганического каркаса, позволяющего собирать молекулы даже в самых засушливых условиях.

Фото: azned.net

Инновационный аппарат

Процесс улавливания H2O осуществляется с помощью дискообразных мембран диаметром 38 мм и высотой 0,8 мм, которые помещаются в специализированный картридж. Под воздействием солнечного света мембраны высвобождают собранную влагу, которая затем конденсируется на алюминиевом радиаторе и собирается в контейнере для хранения.

Успешные испытания в пустыне Мохаве

Аппарат прошел тщательные испытания в пустыне Мохаве, продемонстрировав свои исключительные возможности. Эксперимент показал, что инновационное устройство способно собрать около 300 мл воды за один день даже при температуре до 60 градусов Цельсия.

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