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Гены обучения и агрессии возникли 650 млн лет назад

1:41
Наука

Исследование, проведенное под руководством ученых из Лестерского университета, показало, что гены, отвечающие за обучение, память, агрессию и другие сложные формы поведения, возникли примерно 650 млн. лет назад. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, дают ценное представление об эволюционном происхождении сложных форм поведения, наблюдаемых как у человека, так и у животных.

Гены обучения и агрессии возникли 650 млн лет назад
Фото: pixabay. com

Последствия для эволюции сложного поведения

Это открытие имеет большое значение для понимания эволюционного происхождения сложного поведения, в частности поведения, модулируемого моноаминами, которое наблюдается как у человека, так и у животных. Авторы исследования предполагают, что этот новый способ модуляции нейронных цепей мог сыграть определенную роль в Кембрийском взрыве, известном также как Великая диверсификация, которая привела к огромному разнообразию жизни в большинстве существующих сегодня животных филов. Этот способ модуляции мог обеспечить гибкость нейронных цепей, что позволило взаимодействовать с окружающей средой.

Будущие направления и потенциальные исследования

Д-р Феуда подчеркивает, что это новаторское открытие проложит путь для важных будущих исследований, направленных на выяснение происхождения сложного поведения. Кроме того, оно поможет понять, одни и те же ли нейроны модулируют вознаграждение, зависимость, агрессию, питание и сон, тем самым раскрывая сложные связи между этими фундаментальными аспектами поведения.

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Структура ДНК
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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