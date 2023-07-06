Химик Ермина объяснила, когда выпадают самые грязные дожди

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Кандидат химических наук Ирина Ермина рассказала, когда в Москве выпадают самые грязные дожди.

Фото: nn.ru

По словам специалиста, на грязные дожди в столице приходится не более 3 процентов дождевых осадков. Как правило, они выпадают после долгой засухи. Об этом сообщает Газета.Ru.

Ермина подчеркнула, что дожди являются самой чистой водой на планете Земля. В особенности таковыми являются частые и сильные ливни. Например, если говорят, что "выпадет месячная норма осадков", то это и будет самая чистая вода, пояснила химик.

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Откуда берётся дождь?