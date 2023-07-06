Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле

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Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник, которого когда-либо знала наша планета, оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Фото: www.stoplusjednicka. cz/pohlednout-do-minulosti-jak-vznikaji-jak-presne-jsou-rekonstrukce-obliceju

Разрушительный экологический след

Новые исследования показывают, что потребление пищи человеком создает след в 1 300 раз больший, чем любой другой зарегистрированный хищник. Удивительно, но только около половины того, что мы берем у природы, идет на пропитание.

Непреднамеренные последствия

Наше увлечение определенными видами может привести к их безвременной гибели. Своим обожанием мы неосознанно способствуем их исчезновению. Эксплуатация животных для производства домашних животных, лекарственных препаратов и других продуктов представляет значительную угрозу для исчезающих видов во всем мире. Изъятие этих животных из их естественной среды обитания имеет такое же экологическое воздействие, как и хищничество в экосистеме.

Последствия хищничества человека

Хищничество человека не только непосредственно влияет на отдельных животных, но и вызывает поведенческие изменения в оставшейся популяции, что приводит к возникновению экологии страха. Постоянная угроза хищничества вызывает у животных поведенческий, физиологический и когнитивный стресс, ставя под угрозу их выживание и успех размножения. Соответственно, стрессовые факторы усиливаются по мере роста уровня хищничества.

Изменение видовых признаков

Уничтожение особей в результате хищничества человека инициирует процесс, похожий на отбор "урожая", когда видовые признаки со временем претерпевают значительные изменения. Предыдущие исследования показывают, что охотящиеся виды демонстрируют одни из самых резких изменений признаков, которые когда-либо наблюдались в дикой природе. Эти изменения потенциально могут нарушить ключевые признаки, которые необходимы для поддержания целых экосистем.

Принятие изменений для устойчивого будущего

К счастью, существуют пути для перемен. Исследователи приводят примеры систем управления на местах, используемых коренными народами, которые успешно создавали устойчивые "урожаи" на протяжении тысячелетий. Осознавая свои разрушительные наклонности, человечество сейчас предпринимает реальные усилия по использованию наилучших доступных научных знаний для исправления нашего воздействия на окружающую среду.

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Человек - это хищник или травоядное?