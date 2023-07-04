Инженеры из Чанчуньского технологического университета успешно разработали новейшее, гибкое и самозаряжающееся устройство, способное питать электронные наручные часы. Это инновационное творение использует накопленную биомеханическую энергию в качестве источника питания, предлагая устойчивое и удобное решение для зарядки носимых устройств. Устройство состоит из суперконденсатора и трибоэлектрического наногенератора, которые работают в тандеме для эффективного сбора и хранения энергии.
В ходе всесторонних испытаний, длившихся более 40 минут, устройство продемонстрировало впечатляющие значения удельной емкости и мгновенной мощности. Эти ключевые показатели демонстрируют замечательную способность устройства эффективно накапливать энергию и мгновенно выдавать ее, когда это необходимо. Это достижение является важной вехой в области носимых технологий и еще на один шаг приближает нас к будущему, в котором самозаряжающиеся устройства органично впишутся в нашу повседневную жизнь.
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