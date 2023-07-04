Учёные создали устройство, заряжающееся энергией человека

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры из Чанчуньского технологического университета успешно разработали новейшее, гибкое и самозаряжающееся устройство, способное питать электронные наручные часы. Это инновационное творение использует накопленную биомеханическую энергию в качестве источника питания, предлагая устойчивое и удобное решение для зарядки носимых устройств. Устройство состоит из суперконденсатора и трибоэлектрического наногенератора, которые работают в тандеме для эффективного сбора и хранения энергии.

Фото: hightech. fm/wp-content/uploads/2023/06/image-14-1024x543.png

Емкость и энергоэффективность

В ходе всесторонних испытаний, длившихся более 40 минут, устройство продемонстрировало впечатляющие значения удельной емкости и мгновенной мощности. Эти ключевые показатели демонстрируют замечательную способность устройства эффективно накапливать энергию и мгновенно выдавать ее, когда это необходимо. Это достижение является важной вехой в области носимых технологий и еще на один шаг приближает нас к будущему, в котором самозаряжающиеся устройства органично впишутся в нашу повседневную жизнь.

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