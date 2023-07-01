Таурин замедляет старение: Новые перспективы для человечества

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из крупной международной группы ученых сообщают в журнале Science от 9 июня, что ингредиент, общий для энергетических напитков и детской смеси, делает мышей здоровее и продлевает их жизнь.

Фото: Unsplash

Таурин — это аминокислота, которую наш организм производит самостоятельно, и мы получаем ее с мясом. Пока неизвестно, замедляет ли дополнительный таурин старение у людей или вообще полезен ли он для нас, хотя новое исследование выявило связь между низкими уровнями этой аминокислоты и такими состояниями, как диабет и ожирение.

Биолог и кардиолог Торен Финкель из Питтсбургского университета, не участвовавший в исследовании, говорит:

"Старение — это одна из великих биологических загадок. Поэтому любой путь, по которому можно было бы подойти к этой проблеме, заслуживает внимания. И это новый набор результатов, которые заслуживают дальнейшего изучения."

Результаты исследования, которое заняло 11 лет, сосредоточены на таурине, поскольку ученые обнаружили, что его уровень снижается с возрастом в крови мышей, обезьян и людей. В отличие от других более знакомых аминокислот, таурин не входит в состав белков. Тем не менее, существуют предположения о том, что она выполняет ряд функций в организме, от помощи развивающемуся мозгу до поддержания здоровья глаз и пищеварения.

Таурин также связывали с здоровьем мышей и самок обезьян. Дополнительный таурин привел к улучшению показателей прочности костей, координации мышц и памяти при экспериментах с группами из пяти до десяти мышей. Шесть среднего возраста макак резус, которым дополнительно давали таурин в течение шести месяцев, казались более здоровыми, имели меньший вес, плотные кости и признаки лучшего обмена веществ по сравнению с пятью обезьянами, которым таурин не давали.

Эксперименты на мышах использовали уровни таурина, эквивалентные приему около 3 или 6 граммов в день для взрослого человека. Обычный энергетический напиток содержит 1 грамм. Не существует явно известных рисков связанных с таурином, но надлежащие долгосрочные исследования на таких высоких дозах для людей не проводились.

Ученые изучили данные почти 12 000 человек и обнаружили, что у людей с ожирением или диабетом таурина в крови было меньше, чем у людей без этих состояний. Эти связи являются корреляциями, и неизвестно, играл ли низкий уровень таурина роль в возникновении этих состояний. В отдельном эксперименте интенсивные физические упражнения привели к увеличению уровня таурина в крови людей.

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