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Учёные обнаружили, что на Марсе может вновь появиться вода

3:00
Наука

Каналы, похожие на овраги, на Марсе давно озадачивают ученых, напоминая овраги, обнаруженные в Антарктиде в результате таяния ледников. Однако возвышенное расположение этих объектов не позволяет предположить, что в них недавно текла вода. Разгадывая тайну образования оврагов на Марсе, группа американских ученых предложила альтернативную гипотезу, согласно которой при определенных условиях причиной может быть жидкая вода. Удивительно, но это явление могло произойти еще 630 000 лет назад.

Учёные обнаружили, что на Марсе может вновь появиться вода
Фото: архив

Ключевой фактор заключается в наклоне оси Марса. Согласно новому моделированию температуры и циркуляции, когда наклон достигает 35 градусов, плотность атмосферы заставляет поверхность мгновенно нагреваться выше точки замерзания. Этого временного повышения температуры будет достаточно, чтобы растопить часть снега и льда, все еще присутствующих на Марсе.

Исследование Марса

Проведя расчеты и проанализировав данные из марсианского региона Terra Sirenum, исследовательская группа пролила свет на формирование, эрозию и протяженность этих оврагов. Их модель успешно соответствовала периодам, когда овраги быстро расширялись в этом районе.

Преобладающий сценарий предполагает двойное формирование оврагов: сначала каналы образуются в результате таяния льда, а затем происходит дальнейшая эрозия из-за испарения CO2. Вероятно, в этих местах все еще имеются запасы подповерхностного льда, и в прошлом их было значительно больше.

Эрозия, вызванная текущей водой, более убедительно соответствует особенностям марсианского ландшафта, чем эрозия, связанная с CO2. Последняя не имеет земных аналогов для сравнительного изучения и не оказывает такого же воздействия на соприкасающиеся породы. Спутниковые снимки высокого разрешения позволили наблюдать подобную активность на современном Марсе.

Ледниковый период

Наклон оси Марса меняется со временем, хотя и в течение сотен тысяч лет. Предыдущие исследования связывали это движение с ледниковыми периодами на Красной планете. Наличие проточной талой воды в недавней истории Марса могло способствовать развитию организмов, тем самым добавляя новый взгляд на потенциальное существование жизни на Марсе.

Перспективы

Микроорганизмы, которые могли развиться на раннем Марсе, скорее всего, искали бы среду обитания, где они могли бы комфортно существовать как во льду, так и в жидкой воде. Изучение оврагов Марса и роли жидкой воды дает бесценное понимание прошлого, настоящего и будущего планеты, прокладывая путь для дальнейших научных исследований и поиска потенциальных признаков жизни.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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