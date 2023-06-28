Новая разработка НИУ ВШЭ и Сбера ускорит машинное обучение

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В области анализа данных исследователи постоянно ищут способы повышения эффективности алгоритмов машинного обучения. Среди этих алгоритмов градиентный бустинг выделяется как один из наиболее эффективных методов решения задач классификации и регрессии. Недавно на конференции NeurIPS группа исследователей из факультета компьютерных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) и лаборатории искусственного интеллекта Сбера представила свою новаторскую работу по ускорению скорости градиентного бустинга.

Фото: emktg.com

Сила градиентного бустинга

Большинство задач анализа данных предполагают составление прогнозов на основе имеющихся данных. Сюда можно отнести задачи классификации, где целью является определение принадлежности объекта к тому или иному классу, или задачи регрессии, которые направлены на прогнозирование числовых значений. В практических приложениях нередко встречаются ситуации с большим количеством классов или регрессией высокой размерности.

Для решения таких задач исследователи часто обращаются к градиентному бустингу — сложному алгоритму машинного обучения, который отлично справляется с задачами классификации и регрессии. Он строит прогнозы с помощью ансамбля слабых моделей, объединяя несколько слабых моделей в одну мощную.

Проблемы с градиентным бустингом

Однако градиентный бустинг сталкивается с проблемами при решении задач классификации, включающих большое количество классов. Обучение моделей для таких задач может потребовать непрактичного количества времени.

При решении задачи классификации алгоритм не только определяет классы, к которым принадлежат объекты, но и назначает вероятности принадлежности каждого объекта ко всем возможным классам. Следовательно, чем больше классов, на которые делятся объекты, тем выше размерность выходных данных алгоритма. В результате вычислительная сложность алгоритма значительно возрастает.

Преодоление барьеров: Новый подход

Исследователи из ВШЭ и Лаборатории ИИ Сбера разработали уникальную схему, которая расширяет возможности применения градиентного бустинга. Их новый алгоритм демонстрирует превосходную производительность в ряде задач, в которых ранее доминировали нейросетевые подходы. Предложенный подход заключается в сжатии данных перед самым трудоемким этапом — поиском оптимальной структуры дерева. Это прорывное решение открывает новые возможности для изучения моделей машинного обучения и развития технологий с использованием искусственного интеллекта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИИ, машинное обучение, НЕЙРОСЕТИ, Что есть что? | БОЛЬШОЙ РАЗБОР