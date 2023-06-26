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Учёные обнаружили кость родственника человека со следами каннибализма

2:08
Наука

Судя по интригующим следам, обнаруженным на древней кости, похоже, что более 1,45 миллиона лет назад у кого-то был достаточно сильный аппетит, чтобы полакомиться ногой гоминина. Голень с характерными порезами принадлежала загадочному родственнику человека, обитавшему на территории, известной сегодня как Кения.

Учёные обнаружили кость родственника человека со следами каннибализма
Фото: www.stoplusjednicka. cz/pohlednout-do-minulosti-jak-vznikaji-jak-presne-jsou-rekonstrukce-obliceju

Углубленное изучение и экспериментальный анализ

Палеоантрополог Бриана Побинер, возглавляющая команду из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, провела тщательный 3D-анализ следов разреза на кости. Кроме того, они провели эксперименты с костями, чтобы определить их происхождение. Результаты однозначно указывают на то, что за создание этих следов ответственны каменные инструменты, которые, вероятно, были использованы для удаления плоти перед употреблением.

Побинер объясняет:

"Эти следы от разрезов очень похожи на те, которые я наблюдал на ископаемых животных, обработанных для употребления в пищу. Наиболее вероятно, что мясо этой ноги было съедено в пищевых целях, а не как часть ритуала".

Раскрытие преступника и идентификация вида

Личность людей, участвовавших в этом событии потребления, а также конкретный вид потребленного мяса остаются неизвестными. Когда кость ноги была первоначально описана в начале 1970-х годов после ее обнаружения, она была отнесена к Australopithecus boisei. Однако последующий анализ в 1990-х годах переклассифицировал ее как Homo erectus. Тем не менее, из-за отсутствия полных данных археологи и антропологи в настоящее время не могут окончательно определить вид.

Хотя каннибализм нельзя полностью исключить, наиболее близким обозначением является антропофагия, означающая потребление человеческой плоти. Вопрос о том, является ли эта находка самым древним свидетельством антропофагии, остается без ответа.

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7 миллионов лет эволюции человека [ПЕРЕВОД/TRANSLATION]
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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