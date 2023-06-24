Температура термосферы достигла своего максимума

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты из Исследовательского центра Лэнгли в США установили, что температура в термосфере Земли достигла 20-летнего максимума после геомагнитных бурь, обрушившихся на планету в этом году. Эти исследователи предупредили, что температура во втором по высоте слое земной атмосферы может еще больше повыситься в ближайшие годы, поскольку солнечная активность продолжает усиливаться.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Измерения температуры в термосфере НАСА

Стоит отметить, что НАСА уже более 21 года измеряет температуру термосферы с помощью инфракрасного излучения, испускаемого молекулами CO2 и NO. Сбор данных осуществляется спутником TIMED, а затем информация преобразуется в климатический индекс термосферы (TCI), измеряемый в тераваттах.

Пиковая температура и геомагнитные бури

В начале марта TCI достиг своего пикового значения в 0,24 тераватта, что стало самым высоким показателем с конца декабря 2003 года. Ученые объясняют этот значительный рост тремя геомагнитными бурями, которые произошли в январе и феврале и вызвали возмущения в магнитном поле планеты.

Как заметили эксперты, энергия от этих бурь накапливается в термосфере, что приводит к ее нагреванию и последующему увеличению уровня инфракрасного излучения, испускаемого NO и CO2.

Последствия

Исследователи предупредили, что по мере нагревания термосферы она расширяется, что в конечном итоге может привести к притягиванию спутников ближе к Земле и их последующему падению.

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