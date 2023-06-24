Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные выяснили, что одиночество приводит к преждевременной смерти
Учёные обнаружили высокую резистентность к алкоголю у колибри
Ватикан запустил в космос свой спутник с молитвой
Учёные обнаружили несколько очагов чумы на границе Монголии с Россией
Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте
ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах
Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель
Украинских пропагандистов охватило уныние
Минобороны Украины: ВСУ начали масштабное контрнаступление

Температура термосферы достигла своего максимума

1:43
Наука

Эксперты из Исследовательского центра Лэнгли в США установили, что температура в термосфере Земли достигла 20-летнего максимума после геомагнитных бурь, обрушившихся на планету в этом году. Эти исследователи предупредили, что температура во втором по высоте слое земной атмосферы может еще больше повыситься в ближайшие годы, поскольку солнечная активность продолжает усиливаться.

Температура термосферы достигла своего максимума
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Измерения температуры в термосфере НАСА

Стоит отметить, что НАСА уже более 21 года измеряет температуру термосферы с помощью инфракрасного излучения, испускаемого молекулами CO2 и NO. Сбор данных осуществляется спутником TIMED, а затем информация преобразуется в климатический индекс термосферы (TCI), измеряемый в тераваттах.

Пиковая температура и геомагнитные бури

В начале марта TCI достиг своего пикового значения в 0,24 тераватта, что стало самым высоким показателем с конца декабря 2003 года. Ученые объясняют этот значительный рост тремя геомагнитными бурями, которые произошли в январе и феврале и вызвали возмущения в магнитном поле планеты.

Как заметили эксперты, энергия от этих бурь накапливается в термосфере, что приводит к ее нагреванию и последующему увеличению уровня инфракрасного излучения, испускаемого NO и CO2.

Последствия

Исследователи предупредили, что по мере нагревания термосферы она расширяется, что в конечном итоге может привести к притягиванию спутников ближе к Земле и их последующему падению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Глобальное потепление — надуманная проблема? — Научпок
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля

На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.

На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Медведев считает, что военный мятеж может быть срежиссированным госпереворотом при поддержке иностранцев
Медведев заподозрил, что в военном мятяже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Путин выступил с обращением, в свете последних событий: мятежники будут наказаны
Чеченские бойцы уже выехали в зоны напряжённости — Кадыров
Путин пообещал защитить Россию от предательства
Путин пообещал защитить Россию от предательства
Последние материалы
Учёные выяснили, что одиночество приводит к преждевременной смерти
Учёные обнаружили высокую резистентность к алкоголю у колибри
Температура термосферы достигла своего максимума
Ватикан запустил в космос свой спутник с молитвой
Учёные обнаружили несколько очагов чумы на границе Монголии с Россией
Разбита колонна "Леопардов", Bradley у Орехова на на Запорожском фронте
ВС РФ громят ВСУ по всей линии фронта: поражены живая сила и техника в 124 районах
Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель
Украинских пропагандистов охватило уныние
Минобороны Украины: ВСУ начали масштабное контрнаступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников